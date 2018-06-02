Додано: Пон 04 чер, 2018 15:05

ceba написав: Вы ,человек не компетентный в данном вопросе, выражаете свою точку зрения ,навешиваете ярлыки и определяете виновных.Интересно по какому праву? Вы ,человек не компетентный в данном вопросе, выражаете свою точку зрения ,навешиваете ярлыки и определяете виновных.Интересно по какому праву?

по какому праву?! я родился в СССР, был ребенком когда вы приняли присягу, мои родители платили налоги, из которых была оплачена ваша учебка, и ваша зарплата, я получил паспорт СССР.И это вы МЕНЯ поклялись защищать - "до последнего дыхания быть преданным своему Народу", а вы подняли бунт на территории моей Республики, a ведь клялись "Я всегда готов .... выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик ". А вы встали на защиту своей повышенной зарплаты (даже внутри российского флота), своего уютного места службы, своей большой военной пенсии.Вы находились на территории моей Республики, в которой я родился и вырос и границы которой обязался уважать главнокомадующий России, вы ведь клялись "выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников" а вы вот нарушили границы, окупировали территорию своей базы которая превратилсь в плацдарм окупации всего полуострова и стали для меня тем самым врагом против которого клялись защищать "мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами".Вы как гражданин другого государства находились на территории моей республики и выполняли военную деятельность не приняв даже присягу своему новому хозяину, вы не офицер и не военный, вы наемник.Вы меня, конкретно меня предали, вот и по этому праву, я вас ... "Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся" ненавижу и презираю!