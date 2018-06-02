В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Я не был в Абу-Даби и у меня нет желания туда лететь...... Сравнивать Дубаи и Ханты это за гранью. РФ добывает в во много раз меньше нефти на душу населения ......А вы ,я так понимаю, прокатились по Европе,слетали в ОАЭ
понятно что вы нигде не были, вы же сапог - унылый ватник, зашоренный военный пенсионер, продукт пропаганды и служжбы "империи"...
Вы даже не поняли что я сравнивать пытаюсь, Россия контролирует землю Ханов и Манси, как Англия контролировала после 1 мировой земли арабов к примеру, но почему то арабские "аборигены" получают нефтяную ренту и живуть богато, но только не в России, тут "аборигенов" оббирают... А если учесть производство нефти в Хантомансийском округе, и число самих хантов и манты - 40.000 человек, то тут "нефти на душу населения" рекорд...
я не "поскакал" и не "поездил", я тут живу, в Европе, и хотел бы чтобы моя Родина так же жила хорошо, а не вела воюну с последней империей.
Не нужно только строить из себя знатока и тонкого психолога. Я не сапог и тем более унылый ватник. Я бывал во многих странах,в одной из арабских стран даже прожил 2 года с семьей. Не будь ущербным, не перекручивай факты. Россия не контролирует землю хантов и манси,эти народы граждане РФ. Может ты еще выступишь в защиту апачей землю которых контролируют США. В США аборигенов обдирали в прямом смысле слова, платя за их скальпы доллары. В Техасе аборигенов осталось 15 тыс. так,что твой рекорд дутый и высосан из одного места.
ceba написав:Вы ,человек не компетентный в данном вопросе, выражаете свою точку зрения ,навешиваете ярлыки и определяете виновных.Интересно по какому праву?
по какому праву?! я родился в СССР, был ребенком когда вы приняли присягу, мои родители платили налоги, из которых была оплачена ваша учебка, и ваша зарплата, я получил паспорт СССР.
И это вы МЕНЯ поклялись защищать - "до последнего дыхания быть преданным своему Народу", а вы подняли бунт на территории моей Республики, a ведь клялись "Я всегда готов .... выступить на защиту моей Родины - Союза Советских Социалистических Республик ". А вы встали на защиту своей повышенной зарплаты (даже внутри российского флота), своего уютного места службы, своей большой военной пенсии.
Вы находились на территории моей Республики, в которой я родился и вырос и границы которой обязался уважать главнокомадующий России, вы ведь клялись "выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников" а вы вот нарушили границы, окупировали территорию своей базы которая превратилсь в плацдарм окупации всего полуострова и стали для меня тем самым врагом против которого клялись защищать "мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами".
Вы как гражданин другого государства находились на территории моей республики и выполняли военную деятельность не приняв даже присягу своему новому хозяину, вы не офицер и не военный, вы наемник.
Вы меня, конкретно меня предали, вот и по этому праву, я вас ... "Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся" ненавижу и презираю!
ceba написав:Разве в Беловежских соглашениях прописаны условия прохождения службы на ЧФ?
да указоно!
там указано, что стратегические силы остаються под общим контролем, там указано что границы уважают, там кoнечно не указано что мичман Отупенков должен лично подчиниться местной власти.
Можно конечно поднять бунт, и если прокатит даже свою банановую-кукурузно-мандариновую республику состряпать типа осетии, абхазии, приднестровья или захватить на крайняк свою базу как в Армении, Грузии, Севастопали произошло. Только это бунт и измена присяге