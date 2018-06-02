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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 15:41
Kripo написав:
Цены не съедают разницу?
Я не подсчитывал цены ,разницу и барыши. Я даже точно не знаю какие тарифы на коммуналку.
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ceba
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:42
ceba написав:
Я честно служил, за это получал денежное довольствие ,в лотерею не играл.
честно?!!
Под чужим флагом?
Довольсвие?
иностранный легион блин, хотя их хоть к присяге приводили....
Лотерея была угадать в каком флоте по итогу остаться выгодней...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:43
ceba написав: Kripo написав:
Цены не съедают разницу?
Я не подсчитывал цены ,разницу и барыши. Я даже точно не знаю какие тарифы на коммуналку.
настоящий самурай - деньги не считэм!
Тока самараи харакири делали...
Если честь теряли...
Хотя что за честь и наймита?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:44
Kripo написав: ceba написав:Kripo
Для вас не поменялось. Вы не желаете видеть перемен и предвзято трактуете российскую историю. Вам то какое дело до России. Живете в Европе и не вникайте. У вас нет других забот?
чтo, проняло?
Нет. Не проняло. Я хорошо знаю историю, много читаю книг написанных признанными историками, это мое хобби.
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ceba
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:48
Kripo написав: ceba написав: Kripo написав:
Цены не съедают разницу?
Я не подсчитывал цены ,разницу и барыши. Я даже точно не знаю какие тарифы на коммуналку.
настоящий самурай - деньги не считэм!
Тока самараи харакири делали...
Если честь теряли...
Хотя что за честь и наймита?!
Читайте внимательно о чем я пишу.Деньги я считаю, но те копейки за коммуналку разве деньги?
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ceba
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:49
ceba написав: Kripo написав: ceba написав:Kripo
Для вас не поменялось. Вы не желаете видеть перемен и предвзято трактуете российскую историю. Вам то какое дело до России. Живете в Европе и не вникайте. У вас нет других забот?
чтo, проняло?
Нет. Не проняло. Я хорошо знаю историю, много читаю книг написанных признанными историками, это мое хобби.
а потом пишете всякую галиматью...
Ладно, презренный, вы мне если често надоели, вы глуп...
Информацию вы не даете, как вы понимаете ваша дача и ваши кровавые 30 серебреников меня не интересуют (да 500$ - я бы постеснялся это г озвучивать - смешно), а на мои вопросы, по "засухе" в Крыму вы не отвечаете, так что...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Пон 04 чер, 2018 15:52
Kripo написав: ceba написав:
Я честно служил, за это получал денежное довольствие ,в лотерею не играл.
честно?!!
Под чужим флагом?
Довольсвие?
иностранный легион блин, хотя их хоть к присяге приводили....
Лотерея была угадать в каком флоте по итогу остаться выгодней...
У меня в личном деле,после училища один номер войсковой части в которой я прослужил 27 лет.
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ceba
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:13
Kripo Разве я писал о 500 долл.?Ты спросил о пенсии я тебе ответил. Такую пенсию в Украине тебе не заработать. Что тебе не нравится? Ты на долларах помешан,за доллары и евро ты бросил Украину и теперь ищешь кто подлей тебя. Тебя интересует засуха в Крыму ,приезжай посмотри,как стало жить плохо без Украины. Ты не состоявшийся на своей земле человек, пытаешься меня учить любить Родину.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:36
Sommer написав: ceba написав: Sommer написав:
Даже советской присяге не изменял?
Ты ничего не понимаешь если задаешь такие вопросы. Я не принимал советской присяги. Я принимал воинскую Присягу.
О как изворачиваешься. Ну расскажи текст присяги, какая страна там упоминается? Царская Россия?
Так что, "военный"? Стыдно признаться, что нарушил присягу?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Пон 04 чер, 2018 16:47
Sommer написав:
Так что, "военный"? Стыдно признаться, что нарушил присягу?
Присяга давалась :
1 Народу;
2 Родине;
3 Правительству.
А нарушил ли я Присягу или не нарушил не тебе решать.
Как исполняли Присягу лучше спроси у славных моряков из ВМСУ городом которых является Севастополь.
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