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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:06

  Kripo написав:не, не, вы меня и себя не путайте, мы оба решили вопрос личного благополучия путем сменя страны проживания, только мне выход из гражданства подписал президент В.Ф. Янукович, а вы просто предатель!


https://www.youtube.com/watch?v=kgd3MyQlJwM
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slavek
 
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