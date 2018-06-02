В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Kripo написав:не, не, вы меня и себя не путайте, мы оба решили вопрос личного благополучия путем сменя страны проживания, только мне выход из гражданства подписал президент В.Ф. Янукович, а вы просто предатель!