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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:06
back in USSR
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:43
И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?
Или предпочел отсидеться в углу?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:10
Молодцы.
Нашли главного изменщика не защитившего в 1991г СССР от распада.
back in USSR
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:35
А разве СССР с ЦК КПСС это Народ, Родина или Правительство? Или ты намекаешь,что я должен был принять ещё одну, новую Присягу на верность лично члену ЦК КПСС Кравчуку Л.М.,отказаться от любимой профессии, друзей однополчан, родного языка и после сокращения потрясших ВСУ в тот период, носится с "кравчучкой" по базарам в поиске заработка. У нас в полку было двое таких добрых людей,
служба в ВМСУ ,да и жизнь у них не сложилась. В те времена всем офицерам ЧФ перешедшим на сторону ВМСУ и принявших Присягу на верность Украине присваивали внеочередные воинские звания. Из более чем трехсот офицеров нашего полка нашлось только двое свидомых.
Востаннє редагувалось ceba в Пон 04 чер, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:51
Т.е. для тебя СССР не родина, а ЦК КПСС не правительство?
По-моему, "пенсионер", ты палишься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:03
Для меня понятие Родина это больше чем СССР. Моя Родина имеет гораздо большую историю чем СССР. Как говорится- "Пушкин наше все", а ведь Пушкин никакого отношения не имеет к СССР. Так как ты ,по видимому, учился в украинской школе я восполню пробел в твоих знаниях . ЦК КПСС никогда не был Правительством СССР.
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