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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:06

  Kripo написав:не, не, вы меня и себя не путайте, мы оба решили вопрос личного благополучия путем сменя страны проживания, только мне выход из гражданства подписал президент В.Ф. Янукович, а вы просто предатель!


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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:43

  ceba написав:
  Sommer написав:
Так что, "военный"? Стыдно признаться, что нарушил присягу?
Присяга давалась :
1 Народу;
2 Родине;
3 Правительству.


И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?

Или предпочел отсидеться в углу?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:10

  ceba написав: Присяга давалась :
1 Народу;
2 Родине;
3 Правительству.


  Sommer написав:И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС? Или предпочел отсидеться в углу?


Молодцы.
Нашли главного изменщика не защитившего в 1991г СССР от распада.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:35

  Sommer написав:
  ceba написав: Присяга давалась :
1 Народу;
2 Родине;
3 Правительству.


И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?

Или предпочел отсидеться в углу?
А разве СССР с ЦК КПСС это Народ, Родина или Правительство? Или ты намекаешь,что я должен был принять ещё одну, новую Присягу на верность лично члену ЦК КПСС Кравчуку Л.М.,отказаться от любимой профессии, друзей однополчан, родного языка и после сокращения потрясших ВСУ в тот период, носится с "кравчучкой" по базарам в поиске заработка. У нас в полку было двое таких добрых людей,
служба в ВМСУ ,да и жизнь у них не сложилась. В те времена всем офицерам ЧФ перешедшим на сторону ВМСУ и принявших Присягу на верность Украине присваивали внеочередные воинские звания. Из более чем трехсот офицеров нашего полка нашлось только двое свидомых.
Востаннє редагувалось ceba в Пон 04 чер, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:51

  ceba написав:
  Sommer написав:И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?

Или предпочел отсидеться в углу?
А разве СССР с ЦК КПСС это Народ, Родина или Правительство?


Т.е. для тебя СССР не родина, а ЦК КПСС не правительство?

По-моему, "пенсионер", ты палишься.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 22:03

  Sommer написав:[

Т.е. для тебя СССР не родина, а ЦК КПСС не правительство?

По-моему, "пенсионер", ты палишься.
Для меня понятие Родина это больше чем СССР. Моя Родина имеет гораздо большую историю чем СССР. Как говорится- "Пушкин наше все", а ведь Пушкин никакого отношения не имеет к СССР. Так как ты ,по видимому, учился в украинской школе я восполню пробел в твоих знаниях . ЦК КПСС никогда не был Правительством СССР.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Для меня понятие Родина это больше чем СССР. Моя Родина имеет гораздо большую историю чем СССР. Как говорится- "Пушкин наше все", а ведь Пушкин никакого отношения не имеет к СССР. Так как ты ,по видимому, учился в украинской школе я восполню пробел в твоих знаниях . ЦК КПСС никогда не был Правительством СССР.
Так забавно, когда боты из-за поребрика начинают поучать на чужих форумах.
Вдвойне смешно, когда они аж трещат от вЯличия.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:09

  ceba написав:
  Sommer написав:[

Т.е. для тебя СССР не родина, а ЦК КПСС не правительство?

По-моему, "пенсионер", ты палишься.
Для меня понятие Родина это больше чем СССР. Моя Родина имеет гораздо большую историю чем СССР.


Что, неужели гражданин галактики? Тогда передавай привет соседу Наполеону. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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