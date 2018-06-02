Додано: Пон 04 чер, 2018 21:35

Sommer написав: ceba написав: Присяга давалась :

1 Народу;

2 Родине;

3 Правительству.

Присяга давалась :1 Народу;2 Родине;3 Правительству.



И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?



Или предпочел отсидеться в углу? И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?Или предпочел отсидеться в углу?

А разве СССР с ЦК КПСС это Народ, Родина или Правительство? Или ты намекаешь,что я должен был принять ещё одну, новую Присягу на верность лично члену ЦК КПСС Кравчуку Л.М.,отказаться от любимой профессии, друзей однополчан, родного языка и после сокращения потрясших ВСУ в тот период, носится с "кравчучкой" по базарам в поиске заработка. У нас в полку было двое таких добрых людей,служба в ВМСУ ,да и жизнь у них не сложилась. В те времена всем офицерам ЧФ перешедшим на сторону ВМСУ и принявших Присягу на верность Украине присваивали внеочередные воинские звания. Из более чем трехсот офицеров нашего полка нашлось только двое свидомых.