В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Kripo написав:не, не, вы меня и себя не путайте, мы оба решили вопрос личного благополучия путем сменя страны проживания, только мне выход из гражданства подписал президент В.Ф. Янукович, а вы просто предатель!
И что из последнего ты защитил? Встал ты на защиту СССР или ЦК КПСС?
Или предпочел отсидеться в углу?
А разве СССР с ЦК КПСС это Народ, Родина или Правительство? Или ты намекаешь,что я должен был принять ещё одну, новую Присягу на верность лично члену ЦК КПСС Кравчуку Л.М.,отказаться от любимой профессии, друзей однополчан, родного языка и после сокращения потрясших ВСУ в тот период, носится с "кравчучкой" по базарам в поиске заработка. У нас в полку было двое таких добрых людей, служба в ВМСУ ,да и жизнь у них не сложилась. В те времена всем офицерам ЧФ перешедшим на сторону ВМСУ и принявших Присягу на верность Украине присваивали внеочередные воинские звания. Из более чем трехсот офицеров нашего полка нашлось только двое свидомых.
Востаннє редагувалось ceba в Пон 04 чер, 2018 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Т.е. для тебя СССР не родина, а ЦК КПСС не правительство?
По-моему, "пенсионер", ты палишься.
Для меня понятие Родина это больше чем СССР. Моя Родина имеет гораздо большую историю чем СССР. Как говорится- "Пушкин наше все", а ведь Пушкин никакого отношения не имеет к СССР. Так как ты ,по видимому, учился в украинской школе я восполню пробел в твоих знаниях . ЦК КПСС никогда не был Правительством СССР.
Для меня понятие Родина это больше чем СССР. Моя Родина имеет гораздо большую историю чем СССР. Как говорится- "Пушкин наше все", а ведь Пушкин никакого отношения не имеет к СССР. Так как ты ,по видимому, учился в украинской школе я восполню пробел в твоих знаниях . ЦК КПСС никогда не был Правительством СССР.
Так забавно, когда боты из-за поребрика начинают поучать на чужих форумах. Вдвойне смешно, когда они аж трещат от вЯличия.