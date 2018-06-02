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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:56

  Sommer написав:
  yanyura написав:
  Sommer написав:а ЦК КПСС не правительство?

"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!" (c)


Не правительство? Ну тогда, Генсеки ЦК КПСС, всякие Хрущевы да Брежневы - они вовсе не относились к правительству, а на самом деле правительством были... кто именно?
По вашему, Гройсман. Председатель Совета министров СССР(глава правительства) возглавлял Совет министров СССР,куда входило и Министерство обороны СССР.
ceba
 
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