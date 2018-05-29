В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию. Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал с 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия. Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года. К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла до 34,9% - это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.
До сих пор переживают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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