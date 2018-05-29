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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:56

  Sommer написав:
  yanyura написав:
  Sommer написав:а ЦК КПСС не правительство?

"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!!!" (c)


Не правительство? Ну тогда, Генсеки ЦК КПСС, всякие Хрущевы да Брежневы - они вовсе не относились к правительству, а на самом деле правительством были... кто именно?
По вашему, Гройсман. Председатель Совета министров СССР(глава правительства) возглавлял Совет министров СССР,куда входило и Министерство обороны СССР.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:14

Как крупнейшие компании России пережили санкции
https://inosmi.ru/politic/20180608/242433707.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:21

  Волгарь написав:Как крупнейшие компании России пережили санкции
https://inosmi.ru/politic/20180608/242433707.html


Пережили?

У российской экономики отказала промышленность
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/u-rossiyskoy-ekonomiki-otkazala-promyshlennost-1026360850
Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию.
Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал с 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.
Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года.
К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла до 34,9% - это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.


До сих пор переживают. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 13:43

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

ШановнI форумчани , Ви пишите на рiзних гiлках фiнансового форуму Украiни , якщо Ви бачите допис з ознаками сепаратизму , чи явного украiнофоба , а также виправдання дiй ворога(Росii) кидайте посилання Модераторам на розгляд. Будьте украiнцями.Дякую.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 09:35

  Перес де Куэльяр написав:ШановнI форумчани , Ви пишите на рiзних гiлках фiнансового форуму Украiни , якщо Ви бачите допис з ознаками сепаратизму , чи явного украiнофоба , а также виправдання дiй ворога(Росii) кидайте посилання Модераторам на розгляд. Будьте украiнцями.Дякую.


Что, аргументов не хватает ответить сепаратистам, украинофобам и оправдателям России?
Почти как в СССР:
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
https://www.youtube.com/watch?v=K-l2D_DmQ2w
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:01

  slavek написав:
  Перес де Куэльяр написав:ШановнI форумчани , Ви пишите на рiзних гiлках фiнансового форуму Украiни , якщо Ви бачите допис з ознаками сепаратизму , чи явного украiнофоба , а также виправдання дiй ворога(Росii) кидайте посилання Модераторам на розгляд. Будьте украiнцями.Дякую.
Что, аргументов не хватает ответить сепаратистам, украинофобам и оправдателям России?
Почти как в СССР:
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
https://www.youtube.com/watch?v=K-l2D_DmQ2w
А може по порядку
1 Якщо педераційники займаються гібридною війною - то що заважає нам займатись цензурою?
2 Щоб там за поребриком не верещали про те що ми готуємо теракти, але жодного теракту в педерації ,який би повязували з Україною чи СБУ - не має
Чого не скажеш про теракти на нашій території
3 Ви погоджуєтесь що росія таки втратила
а - імідж в зовнішньому світі
б - сотні мільярдів доларів
в - Стокгольм довів що росія жучила не тільки Європейців , але й тих кого росіяни називали братами , і це жуцання за 2 роки потягнуло на 2,5 млрд доларів(тільки транзит+ціна газу) , я вже мовчу про використання наших гастарбайтерів. поки їздили в скрєпну- переказів було на 3 млрд в рік. як стали їздити по безвізу в Європу так 3 млрд перетворились в 7 млрд
То може хороше життя в педерації це і є наслідком вкрадених в нас коштів ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:08

budivelnik 27 лет прошло ,а поешь старую песню. https://yandex.ru/images/search?text=%D ... age&lr=959
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 11:09

ceba
Я порядний громадянин і тому не переглядаю заборонені ресурси і не використовую для цього різні впн і так далі, тому хочеш щось показати - показуй там де тебе побачать.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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