По вашему, Гройсман. Председатель Совета министров СССР(глава правительства) возглавлял Совет министров СССР,куда входило и Министерство обороны СССР.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:56
По вашему, Гройсман. Председатель Совета министров СССР(глава правительства) возглавлял Совет министров СССР,куда входило и Министерство обороны СССР.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:14
Как крупнейшие компании России пережили санкции
Додано: П'ят 08 чер, 2018 16:21
Пережили?
У российской экономики отказала промышленность
До сих пор переживают.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Вів 12 чер, 2018 13:43
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
ШановнI форумчани , Ви пишите на рiзних гiлках фiнансового форуму Украiни , якщо Ви бачите допис з ознаками сепаратизму , чи явного украiнофоба , а также виправдання дiй ворога(Росii) кидайте посилання Модераторам на розгляд. Будьте украiнцями.Дякую.
Додано: Сер 13 чер, 2018 09:35
Что, аргументов не хватает ответить сепаратистам, украинофобам и оправдателям России?
Почти как в СССР:
Больно бьют по нашим душам
"Голоса" за тыщи миль.
Мы зря Америку не глушим,
Ой, зря не давим Израиль:
back in USSR
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:01
А може по порядку
1 Якщо педераційники займаються гібридною війною - то що заважає нам займатись цензурою?
2 Щоб там за поребриком не верещали про те що ми готуємо теракти, але жодного теракту в педерації ,який би повязували з Україною чи СБУ - не має
Чого не скажеш про теракти на нашій території
3 Ви погоджуєтесь що росія таки втратила
а - імідж в зовнішньому світі
б - сотні мільярдів доларів
в - Стокгольм довів що росія жучила не тільки Європейців , але й тих кого росіяни називали братами , і це жуцання за 2 роки потягнуло на 2,5 млрд доларів(тільки транзит+ціна газу) , я вже мовчу про використання наших гастарбайтерів. поки їздили в скрєпну- переказів було на 3 млрд в рік. як стали їздити по безвізу в Європу так 3 млрд перетворились в 7 млрд
То може хороше життя в педерації це і є наслідком вкрадених в нас коштів ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:08
budivelnik 27 лет прошло ,а поешь старую песню.
Додано: Сер 13 чер, 2018 11:09
ceba
Я порядний громадянин і тому не переглядаю заборонені ресурси і не використовую для цього різні впн і так далі, тому хочеш щось показати - показуй там де тебе побачать.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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