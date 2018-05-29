Додано: Сер 13 чер, 2018 12:34

budivelnik написав: А може по порядку

1 Якщо педераційники займаються гібридною війною - то що заважає нам займатись цензурою? А може по порядку1 Якщо педераційники займаються гібридною війною - то що заважає нам займатись цензурою?

budivelnik написав: 2 Щоб там за поребриком не верещали про те що ми готуємо теракти, але жодного теракту в педерації ,який би повязували з Україною чи СБУ - не має

Чого не скажеш про теракти на нашій території 2 Щоб там за поребриком не верещали про те що ми готуємо теракти, але жодного теракту в педерації ,який би повязували з Україною чи СБУ - не маєЧого не скажеш про теракти на нашій території

budivelnik написав: 3 Ви погоджуєтесь що росія таки втратила

а - імідж в зовнішньому світі

б - сотні мільярдів доларів

в - Стокгольм довів що росія жучила не тільки Європейців , але й тих кого росіяни називали братами , і це жуцання за 2 роки потягнуло на 2,5 млрд доларів(тільки транзит+ціна газу) , я вже мовчу про використання наших гастарбайтерів. поки їздили в скрєпну- переказів було на 3 млрд в рік. як стали їздити по безвізу в Європу так 3 млрд перетворились в 7 млрд

То може хороше життя в педерації це і є наслідком вкрадених в нас коштів ? 3 Ви погоджуєтесь що росія таки втратилаа - імідж в зовнішньому світіб - сотні мільярдів доларівв - Стокгольм довів що росія жучила не тільки Європейців , але й тих кого росіяни називали братами , і це жуцання за 2 роки потягнуло на 2,5 млрд доларів(тільки транзит+ціна газу) , я вже мовчу про використання наших гастарбайтерів. поки їздили в скрєпну- переказів було на 3 млрд в рік. як стали їздити по безвізу в Європу так 3 млрд перетворились в 7 млрдТо може хороше життя в педерації це і є наслідком вкрадених в нас коштів ?

Цензура нужна для детей младшего школьного возраста, а здесь немного другая аудитория которая прекрасно разберется без цензоров в убедительности аргументов обеих сторонИ какие теракты устроила Россия в Украине?Убийство Шеремета,Вороненкова и пр. и фейковое покушение на А.Бабченко и еще 47 человек?Так где доказательства и суды с приговорами?1)Судя по так и не отмененному ЧМ начинающемуся завтра в России с имиджем там все в порядке, тем более что продажные европейцы на которых молится Украина в Брюсселе поносят Россию,а потом дружно едут в С-Петербург или Сочи засвидетельствовать свое почтение.2) Не знаю сколько Россия приобрела и потеряла - объективной оценки не видел3) Пока за Стокгольм Украина ничего не получила (кроме Коболева и Витренко, и те не от России, а из платежек за газ)4) Радоваться увеличению переводов от гастарбайтеров все равно что радоваться что у себя дома все неблагополучно и неважно откуда зашли деньги - с востока или запада.5) Территории Украины РФ аннексировала, но про Крым и Донбасс всегда писали что они дотационные. Поэтому какие деньги могла украсть Россия?