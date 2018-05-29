Додано: Сер 13 чер, 2018 14:38

budivelnik написав: 1 А ви бачите на цих сторінках цензуру? Я наприклад бачу вседозволеність для сепарастів і совкофілів 1 А ви бачите на цих сторінках цензуру? Я наприклад бачу вседозволеність для сепарастів і совкофілів

Перес де Куэльяр написав: budivelnik Доброго дня. Вже відправлено на розгляд долиси . Вихваляння Росіі на украінському форумі методом пропаганди. Вважаю роти заткнуть. Доброго дня. Вже відправлено на розгляд долиси . Вихваляння Росіі на украінському форумі методом пропаганди. Вважаю роти заткнуть.

budivelnik написав: 2 Якби цензура була не потрібна- то та сама педерація(де рУскІй мІр буяє) не садила б своїх громадяна за одиночні пікети на 15 і більше діб 2 Якби цензура була не потрібна- то та сама педерація(де рУскІй мІр буяє) не садила б своїх громадяна за одиночні пікети на 15 і більше діб

budivelnik написав: Логіка прикольна

Тобто 5 смертей в Україні людей які виступають проти російського режиму - це виявляється бандерівці на Майдані настрибали. Логіка прикольнаТобто 5 смертей в Україні людей які виступають проти російського режиму - це виявляється бандерівці на Майдані настрибали.

budivelnik написав: 1 Не всі їдуть

2 З G-8 москаликів точно поперли

3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників

4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі 1 Не всі їдуть2 З G-8 москаликів точно поперли3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі

budivelnik написав: У фінансовому - поки що не отримала

У іміджевому - отримала

Раніше педерація поливала нас брудом і заявляла що ми в них газ крадемо . а тепер весь світ ( на основі рішення суду) бачить що це запоребриковці у нас гроші крали... У фінансовому - поки що не отрималаУ іміджевому - отрималаРаніше педерація поливала нас брудом і заявляла що ми в них газ крадемо . а тепер весь світ ( на основі рішення суду) бачить що це запоребриковці у нас гроші крали...

budivelnik написав: а - педераційники крали в наших людей 4 млрд у вигляді недоплат

б - Європейці більш адекватні і краще оплачують нашу роботу ( на тих же 4 млрд) а - педераційники крали в наших людей 4 млрд у вигляді недоплатб - Європейці більш адекватні і краще оплачують нашу роботу ( на тих же 4 млрд)

budivelnik написав: В мене що жінка, що діти - дотаційні.... І що це дає комусь право їх анексувати? В мене що жінка, що діти - дотаційні.... І що це дає комусь право їх анексувати?

А это тогда что -Полная беспомощность и неспособность ответить на элементарные вопросы заменяется тупым баном оппонента.И кто тут останется?Так тогда признайтесь что недалеко ушли от бывшей метрополии и не изображайте цивилизованную странуЭти люди ничем другим по жизни не занимались до того как начали выступать против российского режима? У них никаких старых счетов не осталось, в т.ч. личных?Или это все всемогущее ФСБ? А Бузину кто пришил, тоже ФСБ?Сборная Англии будет на ЧМ 2018 в России, а Нидерланды не попали, так что это за обвинения?Ну и "где деньги, Зин?"Имидж России не сильно отличается от имиджа Украины как коррумпированной страны с низким уровнем жизни.Пора на эти 4 млрд в Стокгольм подать , а потом можно премию выписыватьНе дает.Но тогда не нужно говорить о финансовых потерях от аннексии.