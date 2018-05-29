В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
budivelnik написав:1 А ви бачите на цих сторінках цензуру? Я наприклад бачу вседозволеність для сепарастів і совкофілів
А это тогда что -
Перес де Куэльяр написав:budivelnik Доброго дня. Вже відправлено на розгляд долиси . Вихваляння Росіі на украінському форумі методом пропаганди. Вважаю роти заткнуть.
Полная беспомощность и неспособность ответить на элементарные вопросы заменяется тупым баном оппонента. И кто тут останется?
budivelnik написав:2 Якби цензура була не потрібна- то та сама педерація(де рУскІй мІр буяє) не садила б своїх громадяна за одиночні пікети на 15 і більше діб
Так тогда признайтесь что недалеко ушли от бывшей метрополии и не изображайте цивилизованную страну
budivelnik написав:Логіка прикольна Тобто 5 смертей в Україні людей які виступають проти російського режиму - це виявляється бандерівці на Майдані настрибали.
Эти люди ничем другим по жизни не занимались до того как начали выступать против российского режима? У них никаких старых счетов не осталось, в т.ч. личных? Или это все всемогущее ФСБ? А Бузину кто пришил, тоже ФСБ?
budivelnik написав:1 Не всі їдуть 2 З G-8 москаликів точно поперли 3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників 4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі
Сборная Англии будет на ЧМ 2018 в России, а Нидерланды не попали, так что это за обвинения?
budivelnik написав:У фінансовому - поки що не отримала У іміджевому - отримала Раніше педерація поливала нас брудом і заявляла що ми в них газ крадемо . а тепер весь світ ( на основі рішення суду) бачить що це запоребриковці у нас гроші крали...
Ну и "где деньги, Зин?" Имидж России не сильно отличается от имиджа Украины как коррумпированной страны с низким уровнем жизни.
budivelnik написав:а - педераційники крали в наших людей 4 млрд у вигляді недоплат б - Європейці більш адекватні і краще оплачують нашу роботу ( на тих же 4 млрд)
Пора на эти 4 млрд в Стокгольм подать , а потом можно премию выписывать
budivelnik написав:В мене що жінка, що діти - дотаційні.... І що це дає комусь право їх анексувати?
Не дает. Но тогда не нужно говорить о финансовых потерях от аннексии.
Полная беспомощность и неспособность ответить на элементарные вопросы заменяется тупым баном оппонента. И кто тут останется?
Мені нема про що з вами спілкуватись ,безтолку .Я бачу "ватне лайно" на украінському форумі ,для мене ви ворог,а ворога треба знищити .Крапка.Як би не було тяжко украінцям ,вони не стануть пропагувати проти своєі Держави ,це дозволяють тільки провокатори ,ватні посіпаки росіі,та зрадники. та не розявляйте дуже пельку ,бо трохи позабули дещо.https://censor.net.ua/video_news/307129 ... mariupolya
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 13 чер, 2018 16:05, всього редагувалось 2 разів.
В крыму опять свет пропал. чистый остров невезения. Все заверения окупантов оказываются фейком
Крым во тьме: на полуострове произошел масштабный блэкаут
В аннексированном Россией Крыму сообщают о масштабном отключении света.
По данным Крым.Реалии, обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, стали троллейбусы.
Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты.
Отмечается, что мобильная связь работает с перебоями, связь в российской сети МТС отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile также функционирует с неполадками.
Жители полуострова сообщают об отключениях в соцсетях. В Крымэнерго и Севастопольэнерго пока не комментировали эту ситуацию.
Как сообщает ТАСС, причиной отключения электричества в Крыму могла стать авария на подстанции "Тамань" в Краснодарском крае РФ.
"По предварительным данным, из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края, нарушено электроснабжение на Крымском полуострове", - сказал собеседник агентства.
Как известно, в Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главная водная артерия Крыма превратилась в свалку. Решения проблемы нет: оккупанты исчерпали ресурс воды в Крыму
Shram написав:Куда серьезнее в 2014-15 годах пострадал имидж Украины. Такие события как: - вооруженное свержение правительства и президента - майдан и его расстрел неизвестными (кстати до сих пор следствие не назвало ни исполнителей, ни организаторов, ни заказчиков) - фактическое бегство Украины из Крыма, территорию сдали вообще без какого-либо сопротивления. - одесские события в мае. - война на востоке страны, и вследствие этого разгул криминала. - постоянные коррупционно-олигархические скандалы и склоки.
Картинка на мировых телеэкранах об Украине та ещё...
Не надо выдавать свой кисельТВ за "мировые телеэкраны". Не получится.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
budivelnik написав:1 Не всі їдуть 2 З G-8 москаликів точно поперли 3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників 4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі
Сборная Англии будет на ЧМ 2018 в России, а Нидерланды не попали, так что это за обвинения?
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти... Список тих хто приїде на відкриття
– Президента Азербайджана – Президента Руанды – Президента Боливии – Премьер-министра Ливана – Премьер-министра Армении – Президента Казахстана – Президента Беларуси – Кого-то там типа главы Абхазии – Президента Киргизии – Президента Молдовы – Президента Панамы – Президента Таджикистана – Президента Узбекистана – Кого-то там типа главы Южной Осетии – Избранного президента Парагвая