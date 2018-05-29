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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 чер, 2018 20:58
budivelnik Интересно,чем тебе не нравится президент Азербайджана, или Белоруссии? Премьер-министр Голландии Марк Рютте тебе больше по нраву?
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:13
budivelnik написав: slavek написав: budivelnik написав:
1 Не всі їдуть
2 З G-8 москаликів точно поперли
3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників
4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі
Сборная Англии будет на ЧМ 2018 в России, а Нидерланды не попали, так что это за обвинения?
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти...
Список тих хто приїде на відкриття
– Президента Азербайджана
– Президента Руанды
– Президента Боливии
– Премьер-министра Ливана
– Премьер-министра Армении
– Президента Казахстана
– Президента Беларуси
– Кого-то там типа главы Абхазии
– Президента Киргизии
– Президента Молдовы
– Президента Панамы
– Президента Таджикистана
– Президента Узбекистана
– Кого-то там типа главы Южной Осетии
– Избранного президента Парагвая
То як
Повага до пуйла аж пре....
Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 13 чер, 2018 21:16
Shram написав: Shram написав: Sommer написав:
Картинка на мировых телеэкранах об Украине та ещё...
Не надо выдавать свой кисельТВ за "мировые телеэкраны". Не получится.
А зачем вы смотрите российское телевидение?
Смотрите западные каналы - там об Украине: или война, или криминал, или "опять просят деньги".
Вот так сразу и поверил, что кремлеботы смотрят "западные" каналы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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