В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:1 Не всі їдуть 2 З G-8 москаликів точно поперли 3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників 4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі
Сборная Англии будет на ЧМ 2018 в России, а Нидерланды не попали, так что это за обвинения?
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти... Список тих хто приїде на відкриття
– Президента Азербайджана – Президента Руанды – Президента Боливии – Премьер-министра Ливана – Премьер-министра Армении – Президента Казахстана – Президента Беларуси – Кого-то там типа главы Абхазии – Президента Киргизии – Президента Молдовы – Президента Панамы – Президента Таджикистана – Президента Узбекистана – Кого-то там типа главы Южной Осетии – Избранного президента Парагвая
То як Повага до пуйла аж пре....
Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Почему Венесуэла не участвующая в ЧМ2018 должна туда ехать - https://ru.fifa.com/worldcup/teams/? А вот приезд европейских и не только команд -Англии,Германии,Франции,Бельгии,Дании,Польши,Испании,Португалии, Австралии,Японии говорит о том, что никакого бойкота нет. В 1980г при бойкоте Олимпиады-80 в СССР такие команды не приезжали.
Президента Азербайджана – Президента Руанды – Президента Боливии – Премьер-министра Ливана – Премьер-министра Армении – Президента Казахстана – Президента Беларуси – Кого-то там типа главы Абхазии – Президента Киргизии – Президента Молдовы – Президента Панамы – Президента Таджикистана – Президента Узбекистана – Кого-то там типа главы Южной Осетии – Избранного президента Парагвая
Їхні ж команди також не потрапили , а вони чомусь приперлись....
slavek написав:А вот приезд европейских и не только команд -Англии,Германии,Франции,Бельгии,Дании,Польши,Испании,Португалии, Австралии,Японии говорит о том, что никакого бойкота нет. В 1980г при бойкоте Олимпиады-80 в СССР такие команды не приезжали.
Так після 1980 багато води протекло.... Тому тепер розділяють бойкот спортивний ( спорт не змішують з політикою) і бойкот політичний- політичні лідери не подають руки , виганяють з Ж-7 , виганяють з Європарламента - це різні речі...
ПС В мене все одно якесь де-жа-вю Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете... Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть? Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?
budivelnik Йде така собі інформаційна війна з елементами російськоі пропаганди на всих украінських ресурсах ,та деяких ЗМІ в Украіні з підміною поняття украінськоі державності ,та суверенітету ,перекручуючи з ніг на голову факти ,а головне те, що багато недалеких громадян Украіни цій брехні почнуть вірити. Запам"ятайте росія ніколи не відстане від Украіни ,доки не знищить украінську державність та незалежність і не створить так звану новоросію ,мир росіі непотрібний ,це треба усвідомити .Те що деякі дописувачі тут пишуть ,діють на користь ворога ,бажано вчасно виявляти цих осіб ,та не дозволяти протиправних дій і не залишати безкарним.
slavek написав:А мой сын работает врачом в Тель-Авиве и относится там к среднему классу. Через год поедет на fellowship в приличную неевропейскую страну.
Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилює Сина відправили в Ізраїль де він вау Моя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані? З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор... А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ? З третьої сторони Сам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропогондоном?
Перес де Куэльяр написав:budivelnik Йде така собі інформаційна війна з елементами російськоі пропаганди на всих украінських ресурсах ,та деяких ЗМІ в Украіні з підміною поняття украінськоі державності ,та суверенітету ,перекручуючи з ніг на голову факти ,а головне те, що багато недалеких громадян Украіни цій брехні почнуть вірити. Запам"ятайте росія ніколи не відстане від Украіни ,доки не знищить украінську державність та незалежність і не створить так звану новоросію ,мир росіі непотрібний ,це треба усвідомити .Те що деякі дописувачі тут пишуть ,діють на користь ворога ,бажано вчасно виявляти цих осіб ,та не дозволяти протиправних дій і не залишати безкарним.