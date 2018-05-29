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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 чер, 2018 20:58
budivelnik Интересно,чем тебе не нравится президент Азербайджана, или Белоруссии? Премьер-министр Голландии Марк Рютте тебе больше по нраву?
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:13
Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 13 чер, 2018 21:16
Вот так сразу и поверил, что кремлеботы смотрят "западные" каналы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 14 чер, 2018 06:09
Почему Венесуэла не участвующая в ЧМ2018 должна туда ехать -
А вот приезд европейских и не только команд -Англии,Германии,Франции,Бельгии,Дании,Польши,Испании,Португалии,
Австралии,Японии говорит о том, что никакого бойкота нет.
В 1980г при бойкоте Олимпиады-80 в СССР такие команды не приезжали.
back in USSR
Додано: Чет 14 чер, 2018 07:23
Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56
А чому тоді приїхали
Їхні ж команди також не потрапили , а вони чомусь приперлись....
Так після 1980 багато води протекло.... Тому тепер розділяють бойкот спортивний ( спорт не змішують з політикою) і бойкот політичний- політичні лідери не подають руки , виганяють з Ж-7 , виганяють з Європарламента - це різні речі...
ПС
В мене все одно якесь де-жа-вю
Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете...
Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть?
Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 чер, 2018 10:53
budivelnik Йде така собі інформаційна війна з елементами російськоі пропаганди на всих украінських ресурсах ,та деяких ЗМІ в Украіні з підміною поняття украінськоі державності ,та суверенітету ,перекручуючи з ніг на голову факти ,а головне те, що багато недалеких громадян Украіни цій брехні почнуть вірити. Запам"ятайте росія ніколи не відстане від Украіни ,доки не знищить украінську державність та незалежність і не створить так звану новоросію ,мир росіі непотрібний ,це треба усвідомити .Те що деякі дописувачі тут пишуть ,діють на користь ворога ,бажано вчасно виявляти цих осіб ,та не дозволяти протиправних дій і не залишати безкарним.
Додано: Чет 14 чер, 2018 12:50
Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилює
Сина відправили в Ізраїль де він вау
Моя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно
А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані?
З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор...
А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ?
З третьої сторони
Сам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропогондоном?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 чер, 2018 15:21
[/quote]Приколіст- про себе і своїх кураторів ссилочки кидаєш .
Пропоную порівняння
Заходиш на кримський сайт і пробуєш там протриматись вимагаючи від росіян звільнити крим...
Після отриманих у фсб пояснень - порівнюєш з своїм перебуванням в українському інформпросторі і робиш висновок де цензура, а де можна вільно свої думки виражати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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