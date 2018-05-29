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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 268269270271>
Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 20:58

budivelnik Интересно,чем тебе не нравится президент Азербайджана, или Белоруссии? Премьер-министр Голландии Марк Рютте тебе больше по нраву?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:13

  budivelnik написав:
  slavek написав:
  budivelnik написав:1 Не всі їдуть
2 З G-8 москаликів точно поперли
3 Суди в Стокгольмі перший раз за час незалежності України - показали ( і довели) вину педераційників
4 Уряди Нідерландів, і Англії - прямо звинувачують державу росія в тероризмі

Сборная Англии будет на ЧМ 2018 в России, а Нидерланды не попали, так что это за обвинения?
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти...
Список тих хто приїде на відкриття
– Президента Азербайджана
– Президента Руанды
– Президента Боливии
– Премьер-министра Ливана
– Премьер-министра Армении
– Президента Казахстана
– Президента Беларуси
– Кого-то там типа главы Абхазии
– Президента Киргизии
– Президента Молдовы
– Президента Панамы
– Президента Таджикистана
– Президента Узбекистана
– Кого-то там типа главы Южной Осетии
– Избранного президента Парагвая
То як
Повага до пуйла аж пре.... :D


Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 21:16

  Shram написав:
  Shram написав:
  Sommer написав:Картинка на мировых телеэкранах об Украине та ещё...


Не надо выдавать свой кисельТВ за "мировые телеэкраны". Не получится. :mrgreen:


А зачем вы смотрите российское телевидение?
Смотрите западные каналы - там об Украине: или война, или криминал, или "опять просят деньги".


Вот так сразу и поверил, что кремлеботы смотрят "западные" каналы. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:09

  Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.


Почему Венесуэла не участвующая в ЧМ2018 должна туда ехать - https://ru.fifa.com/worldcup/teams/?
А вот приезд европейских и не только команд -Англии,Германии,Франции,Бельгии,Дании,Польши,Испании,Португалии,
Австралии,Японии говорит о том, что никакого бойкота нет.
В 1980г при бойкоте Олимпиады-80 в СССР такие команды не приезжали.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 07:23

  slavek написав:Почему Венесуэла не участвующая в ЧМ2018 должна туда ехать ?
Потому ,что некоторые смешивают спорт с политикой.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 09:56

  slavek написав:
  Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Почему Венесуэла не участвующая в ЧМ2018 должна туда ехать - https://ru.fifa.com/worldcup/teams/?
А чому тоді приїхали
Президента Азербайджана
– Президента Руанды
– Президента Боливии
– Премьер-министра Ливана
– Премьер-министра Армении
– Президента Казахстана
– Президента Беларуси
– Кого-то там типа главы Абхазии
– Президента Киргизии
– Президента Молдовы
– Президента Панамы
– Президента Таджикистана
– Президента Узбекистана
– Кого-то там типа главы Южной Осетии
– Избранного президента Парагвая
Їхні ж команди також не потрапили , а вони чомусь приперлись....
  slavek написав:А вот приезд европейских и не только команд -Англии,Германии,Франции,Бельгии,Дании,Польши,Испании,Португалии,
Австралии,Японии говорит о том, что никакого бойкота нет.
В 1980г при бойкоте Олимпиады-80 в СССР такие команды не приезжали.
Так після 1980 багато води протекло.... Тому тепер розділяють бойкот спортивний ( спорт не змішують з політикою) і бойкот політичний- політичні лідери не подають руки , виганяють з Ж-7 , виганяють з Європарламента - це різні речі...

ПС
В мене все одно якесь де-жа-вю
Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете...
Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть?
Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 10:53

budivelnik Йде така собі інформаційна війна з елементами російськоі пропаганди на всих украінських ресурсах ,та деяких ЗМІ в Украіні з підміною поняття украінськоі державності ,та суверенітету ,перекручуючи з ніг на голову факти ,а головне те, що багато недалеких громадян Украіни цій брехні почнуть вірити. Запам"ятайте росія ніколи не відстане від Украіни ,доки не знищить украінську державність та незалежність і не створить так звану новоросію ,мир росіі непотрібний ,це треба усвідомити .Те що деякі дописувачі тут пишуть ,діють на користь ворога ,бажано вчасно виявляти цих осіб ,та не дозволяти протиправних дій і не залишати безкарним.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 12:50

  slavek написав:А мой сын работает врачом в Тель-Авиве и относится там к среднему классу. Через год поедет на fellowship в приличную неевропейскую страну.
Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилює
Сина відправили в Ізраїль де він вау
Моя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно
А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані?
З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор...
А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ?
З третьої сторони
Сам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропогондоном?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 15:21

  ceba написав:
[/quote]Приколіст- про себе і своїх кураторів ссилочки кидаєш .
Пропоную порівняння
Заходиш на кримський сайт і пробуєш там протриматись вимагаючи від росіян звільнити крим...
Після отриманих у фсб пояснень - порівнюєш з своїм перебуванням в українському інформпросторі і робиш висновок де цензура, а де можна вільно свої думки виражати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 18:52

  ceba написав:budivelnik Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники.
Це ти не розумієш суті...
1 Сидиш на інформресурсі держави в якої анексували територію і ведеш пропагондонську діяльність в інтересах держави яка цю територію вкрала.
2 При цьому , не зважаючи на те що тут тебе навіть зайвий раз не банять за заклики аналогічні тим за яких кримських татар садять...
3 Щоб ти не розповідав про Крим, але ти там максимум в 3-му поколінні
4 При цьому з твоїх 50 років - ти 46 жив в Кримській автономній республіці України
А тепер 4 роки живеш в якійсь області росії...
Де ти був більш незалежний ?
Яке відношення для тебе ( 50 років прожившого в Україні на території Криму) мають рАсЄйскІє скрЄпи?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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