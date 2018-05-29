Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:23
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:26
Кстати говоря об этом.
Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?
Были ли наказаны
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны, министр, его замы
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее, вплоть до верховного.
Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50
Перш ніж вимагати покарання- треба знайти винуватого
1 З високопосадовців які були при владі як мінімум на протязі 3-років до моменту початку агресії
Тодішній Президент
Тодішній голова ВР
Тодішній Премєр-міністр
Тодішній Голова СБУ
Тодішній Міністр Оборони
Тодішній Міністр внутрішніх справ
Тодішній головнокомандувач ВМФ - всі втікли і знаходяться в країні агресорі
2 З мілкопосадовців і військових частин які базувалис на території Криму - на материк повернулось 8000 з 20 000 осіб.
Тому це звичайно безпрограшний аргумент всьопропалістів - кричати про тотальну зраду... , але ті хто зрадили не дорівнюють тим хто сьогодні при владі.
ПС
Взагалі карта Криму ерефниками була розіграна на 5+
Перше - всі пенсіонери ВМФ СРСР, а потім і ВМФ ерефії , які служили на Чорноморському флоті, залишались на території Криму на протязі всіх 20 років незалежності
Друге - отримуючи високу російську пенсію( зарплату ті хто служив/обслуговував Чорноморський Флот ереф) мали можливість платити низькі українські ціни на продукти/комуналку....
Зараз я розумію що потрібно було робити
а - всі не громадяни України повинні були проживати на території України( а значить і Криму) не більше 180 днів в році ( ця норма діє у всіх демократичних країнах)
б - всі не громадяни України мали право купити житло , але обслуговування цього житла повинно було йти по світовим а не внутрішньоукраїнським тарифам
Третє - згідно угоди росія мала право на перебування 30000 військових , станом на березень 2014 в Криму був паритет 20000 наших на 20000 російських , але росія перекинула додатково 10000 своїх де-юре нічого не порушуючи + враховуючи що 60% наших стали дезертирами в російської армії була 4-кратна перевага в кількості+ не забувайте що 12000 знаходилось всередині наших же казарм....
Так що чому так відбулось - все ясно , росія не маючи можливості забезпечити високоякісне життя просто надурила своїх мешканців і ввязавшись у авантюру в черговий раз змусила власне населення затягнути пояси...
ППС
ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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