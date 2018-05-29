RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:23

  Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.


Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.
freeze
4
 
Повідомлень: 7766
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2162 раз.
Подякували: 2990 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:26

  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники.
Це ти не розумієш суті...


Кстати говоря об этом.
Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?
Были ли наказаны
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны, министр, его замы
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее, вплоть до верховного.

Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2156
З нами з: 26.03.16
Подякував: 103 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники.
Це ти не розумієш суті...
1 Сидиш на інформресурсі держави в якої анексували територію і ведеш пропагондонську діяльність в інтересах держави яка цю територію вкрала.
2 При цьому , не зважаючи на те що тут тебе навіть зайвий раз не банять за заклики аналогічні тим за яких кримських татар садять...
3 Щоб ти не розповідав про Крим, але ти там максимум в 3-му поколінні
4 При цьому з твоїх 50 років - ти 46 жив в Кримській автономній республіці України
А тепер 4 роки живеш в якійсь області росії...
Де ти був більш незалежний ?
Яке відношення для тебе ( 50 років прожившого в Україні на території Криму) мають рАсЄйскІє скрЄпи?

Кстати говоря об этом.
Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?
Были ли наказаны
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны, министр, его замы
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее, вплоть до верховного.
Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?
Перш ніж вимагати покарання- треба знайти винуватого
1 З високопосадовців які були при владі як мінімум на протязі 3-років до моменту початку агресії
Тодішній Президент
Тодішній голова ВР
Тодішній Премєр-міністр
Тодішній Голова СБУ
Тодішній Міністр Оборони
Тодішній Міністр внутрішніх справ
Тодішній головнокомандувач ВМФ - всі втікли і знаходяться в країні агресорі
2 З мілкопосадовців і військових частин які базувалис на території Криму - на материк повернулось 8000 з 20 000 осіб.

Тому це звичайно безпрограшний аргумент всьопропалістів - кричати про тотальну зраду... , але ті хто зрадили не дорівнюють тим хто сьогодні при владі.

ПС
Взагалі карта Криму ерефниками була розіграна на 5+
Перше - всі пенсіонери ВМФ СРСР, а потім і ВМФ ерефії , які служили на Чорноморському флоті, залишались на території Криму на протязі всіх 20 років незалежності
Друге - отримуючи високу російську пенсію( зарплату ті хто служив/обслуговував Чорноморський Флот ереф) мали можливість платити низькі українські ціни на продукти/комуналку....
Зараз я розумію що потрібно було робити
а - всі не громадяни України повинні були проживати на території України( а значить і Криму) не більше 180 днів в році ( ця норма діє у всіх демократичних країнах)
б - всі не громадяни України мали право купити житло , але обслуговування цього житла повинно було йти по світовим а не внутрішньоукраїнським тарифам
Третє - згідно угоди росія мала право на перебування 30000 військових , станом на березень 2014 в Криму був паритет 20000 наших на 20000 російських , але росія перекинула додатково 10000 своїх де-юре нічого не порушуючи + враховуючи що 60% наших стали дезертирами в російської армії була 4-кратна перевага в кількості+ не забувайте що 12000 знаходилось всередині наших же казарм....

Так що чому так відбулось - все ясно , росія не маючи можливості забезпечити високоякісне життя просто надурила своїх мешканців і ввязавшись у авантюру в черговий раз змусила власне населення затягнути пояси...

ППС
ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19389
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1824 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 268269270271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nittochca і 56 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
R2 » Чет 14 чер, 2018 07:59
3 135
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 16:32
sal
Підраховано, скільки літаків необхідно випустити заводу... 1, 2, 3
R2 » Вів 29 тра, 2018 06:42
20 1255
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 16:03
Sommer
Скільки потрібно часу на заміну всіх маршруток - експерт
R2 » Вів 12 чер, 2018 20:12
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 чер, 2018 20:12
Деньги

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.