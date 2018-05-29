Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50

Shram написав: budivelnik написав: ceba написав: budivelnik Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники. Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники. Це ти не розумієш суті...

1 Сидиш на інформресурсі держави в якої анексували територію і ведеш пропагондонську діяльність в інтересах держави яка цю територію вкрала.

2 При цьому , не зважаючи на те що тут тебе навіть зайвий раз не банять за заклики аналогічні тим за яких кримських татар садять...

3 Щоб ти не розповідав про Крим, але ти там максимум в 3-му поколінні

4 При цьому з твоїх 50 років - ти 46 жив в Кримській автономній республіці України

А тепер 4 роки живеш в якійсь області росії...

Де ти був більш незалежний ?

Яке відношення для тебе ( 50 років прожившого в Україні на території Криму) мають рАсЄйскІє скрЄпи? Це ти не розумієш суті...1 Сидиш на інформресурсі держави в якої анексували територію і ведеш пропагондонську діяльність в інтересах держави яка цю територію вкрала.2 При цьому , не зважаючи на те що тут тебе навіть зайвий раз не банять за заклики аналогічні тим за яких кримських татар садять...3 Щоб ти не розповідав про Крим, але ти там максимум в 3-му поколінні4 При цьому з твоїх 50 років - ти 46 жив в Кримській автономній республіці УкраїниА тепер 4 роки живеш в якійсь області росії...Де ти був більш незалежний ?Яке відношення для тебе ( 50 років прожившого в Україні на території Криму) мають рАсЄйскІє скрЄпи?

Кстати говоря об этом.

Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?

Были ли наказаны

- начальники военных штабов

- чиновники Минобороны, министр, его замы

- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма

- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции

- начальники МВД

- начальники военных частей и гарнизонов

- адмиралы и капитаны военных кораблей

- и так далее, вплоть до верховного.

Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали? Кстати говоря об этом.Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?Были ли наказаны- начальники военных штабов- чиновники Минобороны, министр, его замы- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции- начальники МВД- начальники военных частей и гарнизонов- адмиралы и капитаны военных кораблей- и так далее, вплоть до верховного.Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?

Перш ніж вимагати покарання- треба знайти винуватого1 З високопосадовців які були при владі як мінімум на протязі 3-років до моменту початку агресіїТодішній ПрезидентТодішній голова ВРТодішній Премєр-міністрТодішній Голова СБУТодішній Міністр ОборониТодішній Міністр внутрішніх справТодішній головнокомандувач ВМФ - всі втікли і знаходяться в країні агресорі2 З мілкопосадовців і військових частин які базувалис на території Криму - на материк повернулось 8000 з 20 000 осіб.Тому це звичайно безпрограшний аргумент всьопропалістів - кричати про тотальну зраду... , але ті хто зрадили не дорівнюють тим хто сьогодні при владі.ПСВзагалі карта Криму ерефниками була розіграна на 5+Перше - всі пенсіонери ВМФ СРСР, а потім і ВМФ ерефії , які служили на Чорноморському флоті, залишались на території Криму на протязі всіх 20 років незалежностіДруге - отримуючи високу російську пенсію( зарплату ті хто служив/обслуговував Чорноморський Флот ереф) мали можливість платити низькі українські ціни на продукти/комуналку....Зараз я розумію що потрібно було робитиа - всі не громадяни України повинні були проживати на території України( а значить і Криму) не більше 180 днів в році ( ця норма діє у всіх демократичних країнах)б - всі не громадяни України мали право купити житло , але обслуговування цього житла повинно було йти по світовим а не внутрішньоукраїнським тарифамТретє - згідно угоди росія мала право на перебування 30000 військових , станом на березень 2014 в Криму був паритет 20000 наших на 20000 російських , але росія перекинула додатково 10000 своїх де-юре нічого не порушуючи + враховуючи що 60% наших стали дезертирами в російської армії була 4-кратна перевага в кількості+ не забувайте що 12000 знаходилось всередині наших же казарм....Так що чому так відбулось - все ясно , росія не маючи можливості забезпечити високоякісне життя просто надурила своїх мешканців і ввязавшись у авантюру в черговий раз змусила власне населення затягнути пояси...ППСВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФПитання для ватників - а де жити краще?І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?