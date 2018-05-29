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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 269270271272>
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:23

  Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.


Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:26

  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники.
Це ти не розумієш суті...


Кстати говоря об этом.
Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?
Были ли наказаны
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны, министр, его замы
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее, вплоть до верховного.

Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50

  Shram написав:
  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik Ты плохо понимаешь смысл происходящего. Разве я требую на этом сайте вывода украинских войск из Крыма? Я наоборот возмущаюсь бегством ВСУ ВМСУ с полуострова и оставлением украинскими в/с кораблей и боевой техники.
Це ти не розумієш суті...
1 Сидиш на інформресурсі держави в якої анексували територію і ведеш пропагондонську діяльність в інтересах держави яка цю територію вкрала.
2 При цьому , не зважаючи на те що тут тебе навіть зайвий раз не банять за заклики аналогічні тим за яких кримських татар садять...
3 Щоб ти не розповідав про Крим, але ти там максимум в 3-му поколінні
4 При цьому з твоїх 50 років - ти 46 жив в Кримській автономній республіці України
А тепер 4 роки живеш в якійсь області росії...
Де ти був більш незалежний ?
Яке відношення для тебе ( 50 років прожившого в Україні на території Криму) мають рАсЄйскІє скрЄпи?

Кстати говоря об этом.
Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?
Были ли наказаны
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны, министр, его замы
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее, вплоть до верховного.
Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?
Перш ніж вимагати покарання- треба знайти винуватого
1 З високопосадовців які були при владі як мінімум на протязі 3-років до моменту початку агресії
Тодішній Президент
Тодішній голова ВР
Тодішній Премєр-міністр
Тодішній Голова СБУ
Тодішній Міністр Оборони
Тодішній Міністр внутрішніх справ
Тодішній головнокомандувач ВМФ - всі втікли і знаходяться в країні агресорі
2 З мілкопосадовців і військових частин які базувалис на території Криму - на материк повернулось 8000 з 20 000 осіб.

Тому це звичайно безпрограшний аргумент всьопропалістів - кричати про тотальну зраду... , але ті хто зрадили не дорівнюють тим хто сьогодні при владі.

ПС
Взагалі карта Криму ерефниками була розіграна на 5+
Перше - всі пенсіонери ВМФ СРСР, а потім і ВМФ ерефії , які служили на Чорноморському флоті, залишались на території Криму на протязі всіх 20 років незалежності
Друге - отримуючи високу російську пенсію( зарплату ті хто служив/обслуговував Чорноморський Флот ереф) мали можливість платити низькі українські ціни на продукти/комуналку....
Зараз я розумію що потрібно було робити
а - всі не громадяни України повинні були проживати на території України( а значить і Криму) не більше 180 днів в році ( ця норма діє у всіх демократичних країнах)
б - всі не громадяни України мали право купити житло , але обслуговування цього житла повинно було йти по світовим а не внутрішньоукраїнським тарифам
Третє - згідно угоди росія мала право на перебування 30000 військових , станом на березень 2014 в Криму був паритет 20000 наших на 20000 російських , але росія перекинула додатково 10000 своїх де-юре нічого не порушуючи + враховуючи що 60% наших стали дезертирами в російської армії була 4-кратна перевага в кількості+ не забувайте що 12000 знаходилось всередині наших же казарм....

Так що чому так відбулось - все ясно , росія не маючи можливості забезпечити високоякісне життя просто надурила своїх мешканців і ввязавшись у авантюру в черговий раз змусила власне населення затягнути пояси...

ППС
ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:03

  budivelnik написав:ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
Глупые у тебя запытання. Лучше(и правильно) жить на своей земле. То,что высокопосадовци втикають житы до Европы ,то это их проблемы. Если Леня Космос дунул за бугор,то как по твоему киевляне должны отреагировать?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:20

  ceba написав:
  budivelnik написав:ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
Глупые у тебя запытання. Лучше(и правильно) жить на своей земле. То,что высокопосадовци втикають житы до Европы ,то это их проблемы. Если Леня Космос дунул за бугор,то как по твоему киевляне должны отреагировать?

Почитав ваші пости ,та виникло в мене запитання до вас, ви украінець? Якщо ні,то чого ви на украінський форум "с.ати" заходите ?Є сРу форуми напараші ,там і випоржняйтесь.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 14 чер, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:26

  Перес де Куэльяр написав:Почитав ваші пости ,та виникло в мене запитання до вас, ви украінець?


Это севастополец. Наверное, он уже не считает себя украинцем. А заходит - некоторые цветы любят выращивать, другие книги читают, кто-то по форумам ходит. Хобби.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:31

  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Почитав ваші пости ,та виникло в мене запитання до вас, ви украінець?


Это севастополец. Наверное, он уже не считает себя украинцем. А заходит - некоторые цветы любят выращивать, другие книги читают, кто-то по форумам ходит. Хобби.

Це дуже толерантно з вашого боку ,цим гнидам які пишуть тільки погане про Украіну не місце тут .Бачу Libo не вистачає на цих піда-рашкіних
Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон? :roll:
Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 14 чер, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:38

Перес де Куэльяр Неужели в правилах форума декларируется- "только для украинцев"? Бизнес форум Finance.UA заявляет,что он для предпринимателей и бизнесменов. По какому праву вы пытаетесь устанавливать свои правила на данном форуме?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:44

  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:Почитав ваші пости ,та виникло в мене запитання до вас, ви украінець?


Это севастополец. Наверное, он уже не считает себя украинцем. А заходит - некоторые цветы любят выращивать, другие книги читают, кто-то по форумам ходит. Хобби.
Президент Украины Петр Алексеевич считает меня украинцем. Он поздравил севастопольцев с Днем города. Пообещал поднять жёлтоголубой флаг над Севастополем. Жду.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:46

  ceba написав:Перес де Куэльяр Неужели в правилах форума декларируется- "только для украинцев"? Бизнес форум Finance.UA заявляет,что он для предпринимателей и бизнесменов. По какому праву вы пытаетесь устанавливать свои правила на данном форуме?
Цікава позиція ,"ихтамнета" ,будете гадити заблокуємо,ще раз вам пишу.
Перес де Куэльяр
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