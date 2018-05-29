Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:23
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:26
Кстати говоря об этом.
Хоть один чиновник или военный были наказаны за сдачу территории и двух миллионного населения? За оставление военной техники, за бегство ВМСУ и ВСУ ?
Были ли наказаны
- начальники военных штабов
- чиновники Минобороны, министр, его замы
- руководители разведки проморгавшие готовящийся захват Крыма
- СБУшники проморгавшие готовящиеся среди населения акции
- начальники МВД
- начальники военных частей и гарнизонов
- адмиралы и капитаны военных кораблей
- и так далее, вплоть до верховного.
Я даже не говорю про посадки, но хоть кого-то условно осудили или оштрафовали?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50
Перш ніж вимагати покарання- треба знайти винуватого
1 З високопосадовців які були при владі як мінімум на протязі 3-років до моменту початку агресії
Тодішній Президент
Тодішній голова ВР
Тодішній Премєр-міністр
Тодішній Голова СБУ
Тодішній Міністр Оборони
Тодішній Міністр внутрішніх справ
Тодішній головнокомандувач ВМФ - всі втікли і знаходяться в країні агресорі
2 З мілкопосадовців і військових частин які базувалис на території Криму - на материк повернулось 8000 з 20 000 осіб.
Тому це звичайно безпрограшний аргумент всьопропалістів - кричати про тотальну зраду... , але ті хто зрадили не дорівнюють тим хто сьогодні при владі.
ПС
Взагалі карта Криму ерефниками була розіграна на 5+
Перше - всі пенсіонери ВМФ СРСР, а потім і ВМФ ерефії , які служили на Чорноморському флоті, залишались на території Криму на протязі всіх 20 років незалежності
Друге - отримуючи високу російську пенсію( зарплату ті хто служив/обслуговував Чорноморський Флот ереф) мали можливість платити низькі українські ціни на продукти/комуналку....
Зараз я розумію що потрібно було робити
а - всі не громадяни України повинні були проживати на території України( а значить і Криму) не більше 180 днів в році ( ця норма діє у всіх демократичних країнах)
б - всі не громадяни України мали право купити житло , але обслуговування цього житла повинно було йти по світовим а не внутрішньоукраїнським тарифам
Третє - згідно угоди росія мала право на перебування 30000 військових , станом на березень 2014 в Криму був паритет 20000 наших на 20000 російських , але росія перекинула додатково 10000 своїх де-юре нічого не порушуючи + враховуючи що 60% наших стали дезертирами в російської армії була 4-кратна перевага в кількості+ не забувайте що 12000 знаходилось всередині наших же казарм....
Так що чому так відбулось - все ясно , росія не маючи можливості забезпечити високоякісне життя просто надурила своїх мешканців і ввязавшись у авантюру в черговий раз змусила власне населення затягнути пояси...
ППС
ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:03
Глупые у тебя запытання. Лучше(и правильно) жить на своей земле. То,что высокопосадовци втикають житы до Европы ,то это их проблемы. Если Леня Космос дунул за бугор,то как по твоему киевляне должны отреагировать?
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:20
Почитав ваші пости ,та виникло в мене запитання до вас, ви украінець? Якщо ні,то чого ви на украінський форум "с.ати" заходите ?Є сРу форуми напараші ,там і випоржняйтесь.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 14 чер, 2018 22:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:26
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:31
Це дуже толерантно з вашого боку ,цим гнидам які пишуть тільки погане про Украіну не місце тут .Бачу Libo не вистачає на цих піда-рашкіних
Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон?
Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 14 чер, 2018 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:38
Перес де Куэльяр Неужели в правилах форума декларируется- "только для украинцев"? Бизнес форум Finance.UA заявляет,что он для предпринимателей и бизнесменов. По какому праву вы пытаетесь устанавливать свои правила на данном форуме?
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:44
Президент Украины Петр Алексеевич считает меня украинцем. Он поздравил севастопольцев с Днем города. Пообещал поднять жёлтоголубой флаг над Севастополем. Жду.
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:46
Цікава позиція ,"ихтамнета" ,будете гадити заблокуємо,ще раз вам пишу.
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