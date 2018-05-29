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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 чер, 2018 22:51
Перес де Куэльяр А что вам не нравится в моих комментариях, они не достаточно правдивы, или они идут вразрез с вашим мироощущением?
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ceba
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Додано: Чет 14 чер, 2018 23:01
ceba Ви зрозуміли мене в останньому дописі ,ваш "сруській мір" тут не треба,бо він зайвий ,гадаю ви розумний кацапчік,тьфу запроданець. .
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Перес де Куэльяр
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