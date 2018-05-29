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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 22:51
Перес де Куэльяр А что вам не нравится в моих комментариях, они не достаточно правдивы, или они идут вразрез с вашим мироощущением?
Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:13
GDP per capita, PPP (current international $) in 2016
Poland 27,383.3
Russian Federation 24,788.7
Ukraine 8,269.6
Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:14
Хватит врать. Только недавно интересовался сколько получает слесарь аварийно-восстановительных работ в Водоканале Санкт-Петербурга. 29 тыс. Это где то 12 тыс гривен и это Питер. У нас в областном центре на аналогичной специальности около 7 тыс. Так что Ваше гдп не пересичному идет.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:23
Устроится хотели?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:24
1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників
2 Ні ми ні поляки на світову гегемонію не замахуємось
3 Ні ми ні поляки не маємо своїх збройних сил на чужих територіях ( за виключенням контингентів голубих касок ООН)
То чому у вас пропогандується якась велич расейської нації ? Якщо максимум що ви можете це коників з гімна ліпити( і вартість цих проектів у ввп вкладати)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:32
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