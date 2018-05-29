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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 270271272273>
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:13

budivelnik писал(а):
ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?

GDP per capita, PPP (current international $) in 2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Poland 27,383.3
Russian Federation 24,788.7
Ukraine 8,269.6
Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:14

  Волгарь написав:
budivelnik писал(а):
ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ
Питання для ватників - а де жити краще?
І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?

GDP per capita, PPP (current international $) in 2016
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
Poland 27,383.3
Russian Federation 24,788.7
Ukraine 8,269.6
Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
Хватит врать. Только недавно интересовался сколько получает слесарь аварийно-восстановительных работ в Водоканале Санкт-Петербурга. 29 тыс. Это где то 12 тыс гривен и это Питер. У нас в областном центре на аналогичной специальности около 7 тыс. Так что Ваше гдп не пересичному идет.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:23

  otg написав:Хватит врать. Только недавно интересовался сколько получает слесарь аварийно-восстановительных работ в Водоканале Санкт-Петербурга.


Устроится хотели?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:24

Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників
2 Ні ми ні поляки на світову гегемонію не замахуємось
3 Ні ми ні поляки не маємо своїх збройних сил на чужих територіях ( за виключенням контингентів голубих касок ООН)

То чому у вас пропогандується якась велич расейської нації ? Якщо максимум що ви можете це коників з гімна ліпити( і вартість цих проектів у ввп вкладати)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:32

1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників

Все вопросы адресуйте сюда
Контактні дані офісу в країні
Київ, (380 44) 490-6671
Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх, Київ 01010 Україна
ukraine@worldbank.org
или прямо сюда.
Вашингтон, +1 202-458-2736
будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, округ Колумбія, 20433
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 11:55

  budivelnik написав:3 Ні ми ні поляки не маємо своїх збройних сил на чужих територіях ( за виключенням контингентів голубих касок ООН)
Это потому,что ни у Польши ,ни у Украины нет такой возможности.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:17

  budivelnik написав:1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників
Все вопросы адресуйте сюда
Контактні дані офісу в країні
Київ, (380 44) 490-6671
Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх, Київ 01010 Україна
ukraine@worldbank.org
или прямо сюда.
Вашингтон, +1 202-458-2736
будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, округ Колумбія, 20433
Ворог він і в Африці-ворог
1 Хіба я піддавав сумнівам цифри статистики по обєму ВВП ?
Ні
2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....
А те що вони працюють більше без толку на різні там войнушки в Сірії , чи фінансування Рашатудей.чи компенсації різним там пуйлам-абрамовичам-вексельбергам..... так це їхня рабська справа
Хочуть працювати в три рази більше а їсти так само як і ті хто працює в три рази менше - це їх вибір тупий і безпощадний як і весь руССкІй мІр
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:40

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Відповідь.Декілька тон саляри,та пару цинків патронів.
росияне должны орать:
"слава турчинову и обосравшимся генералам".
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:47

2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....

Ой ли? Я не буду приводить источники, которые указывал много раз, только цифры потребления при соотношении наличного населения в 160 млн. (с гастарбайтерами, при этом надо учесть, что товары длительного пользования они вообще не покупают, да и питаются весьма скромно) к 36 млн. (33 млн. постоянного населения + 3 млн. реальных гастарбайтеров, не уехавших из Украины совсем), т.е. в 4,4 раза больше ):
- Розничный месячный товарооборот в за январь-апрель при абсолютно сопоставимых ценах: 9.5 трлн. рублей и 283 млрд. грн., т.е. в 14 раз выше.
- Продажи новых автомобилей в месяц: 145 тыс. и менее 7 тыс. шт. -более, чем в 20 раз
- Строительство жилья в год:80+ и 10 млн. м2 - в 10 раз.
- Вклады населения в банках на 1-е апреля 2018-го: 26 трлн. рублей и 484 млрд. грн. - в 22,5 раза больше.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:57

  Shram написав:
  otg написав:Хватит врать. Только недавно интересовался сколько получает слесарь аварийно-восстановительных работ в Водоканале Санкт-Петербурга.


Устроится хотели?
Естественно. Хотите что б и Вас туда пристроил?
otg
 
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