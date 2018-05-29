В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik писал(а): ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ Питання для ватників - а де жити краще? І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
GDP per capita, PPP (current international $) in 2016 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Poland 27,383.3 Russian Federation 24,788.7 Ukraine 8,269.6 Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
budivelnik писал(а): ВВП на особу в Польщі= ВВП на особу в РФ Питання для ватників - а де жити краще? І якщо краще жити в расєюшці- то чому діти расейських високопосадовців втікають вчитись/жити в Європу?
GDP per capita, PPP (current international $) in 2016 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Poland 27,383.3 Russian Federation 24,788.7 Ukraine 8,269.6 Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
Хватит врать. Только недавно интересовался сколько получает слесарь аварийно-восстановительных работ в Водоканале Санкт-Петербурга. 29 тыс. Это где то 12 тыс гривен и это Питер. У нас в областном центре на аналогичной специальности около 7 тыс. Так что Ваше гдп не пересичному идет.
Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина, который, в свою очередь, потребляет 90,5 % того, что потребляет средний поляк.
1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників 2 Ні ми ні поляки на світову гегемонію не замахуємось 3 Ні ми ні поляки не маємо своїх збройних сил на чужих територіях ( за виключенням контингентів голубих касок ООН)
То чому у вас пропогандується якась велич расейської нації ? Якщо максимум що ви можете це коників з гімна ліпити( і вартість цих проектів у ввп вкладати)
1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників
Все вопросы адресуйте сюда Контактні дані офісу в країні Київ, (380 44) 490-6671 Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх, Київ 01010 Україна ukraine@worldbank.org или прямо сюда. Вашингтон, +1 202-458-2736 будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, округ Колумбія, 20433
budivelnik написав:1 Брехня що ми споживаємо в три рази менше від педераційників
Все вопросы адресуйте сюда Контактні дані офісу в країні Київ, (380 44) 490-6671 Дніпровський узвіз, 1, 2 поверх, Київ 01010 Україна ukraine@worldbank.org или прямо сюда. Вашингтон, +1 202-458-2736 будинок 1818, вулиця H, Вашингтон, округ Колумбія, 20433
Ворог він і в Африці-ворог 1 Хіба я піддавав сумнівам цифри статистики по обєму ВВП ? Ні 2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники .... А те що вони працюють більше без толку на різні там войнушки в Сірії , чи фінансування Рашатудей.чи компенсації різним там пуйлам-абрамовичам-вексельбергам..... так це їхня рабська справа Хочуть працювати в три рази більше а їсти так само як і ті хто працює в три рази менше - це їх вибір тупий і безпощадний як і весь руССкІй мІр
2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....
Ой ли? Я не буду приводить источники, которые указывал много раз, только цифры потребления при соотношении наличного населения в 160 млн. (с гастарбайтерами, при этом надо учесть, что товары длительного пользования они вообще не покупают, да и питаются весьма скромно) к 36 млн. (33 млн. постоянного населения + 3 млн. реальных гастарбайтеров, не уехавших из Украины совсем), т.е. в 4,4 раза больше ): - Розничный месячный товарооборот в за январь-апрель при абсолютно сопоставимых ценах: 9.5 трлн. рублей и 283 млрд. грн., т.е. в 14 раз выше. - Продажи новых автомобилей в месяц: 145 тыс. и менее 7 тыс. шт. -более, чем в 20 раз - Строительство жилья в год:80+ и 10 млн. м2 - в 10 раз. - Вклады населения в банках на 1-е апреля 2018-го: 26 трлн. рублей и 484 млрд. грн. - в 22,5 раза больше.