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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:01

  otg написав:
  Shram написав:
  otg написав:Хватит врать. Только недавно интересовался сколько получает слесарь аварийно-восстановительных работ в Водоканале Санкт-Петербурга.


Устроится хотели?
Естественно. Хотите что б и Вас туда пристроил?


Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:08

  Волгарь написав:
2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....

Ой ли? Я не буду приводить источники, которые указывал много раз, только цифры потребления при соотношении наличного населения в 160 млн. (с гастарбайтерами, при этом надо учесть, что товары длительного пользования они вообще не покупают, да и питаются весьма скромно) к 36 млн. (33 млн. постоянного населения + 3 млн. реальных гастарбайтеров, не уехавших из Украины совсем), т.е. в 4,4 раза больше ):
- Розничный месячный товарооборот в за январь-апрель при абсолютно сопоставимых ценах: 9.5 трлн. рублей и 283 млрд. грн., т.е. в 14 раз выше.
- Продажи новых автомобилей в месяц: 145 тыс. и менее 7 тыс. шт. -более, чем в 20 раз
- Строительство жилья в год:80+ и 10 млн. м2 - в 10 раз.
- Вклады населения в банках на 1-е апреля 2018-го: 26 трлн. рублей и 484 млрд. грн. - в 22,5 раза больше.
Товарищ, ЗП работника водоканала нагляднее всего показывает кто сколько потребляет. Да в РФ уровень немного выше, но не на столько сколько рисуете Вы. При чем это я брал не равнозначные города. Питер соответствует уровню Киева, а там ЗП еще выше. Так что вранье это Ваше "в разы". При чем напоминаю. РФ крупнейшая сырьевая экономика. Украина рядом не стоит.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:10

  budivelnik написав:2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....
Ой ли? Я не буду приводить источники, которые указывал много раз,
Москалик звичайно впертий. але не творчий попався... шпарить по методичкам третій рік одне і теж , а власної думки як не було- так і не має...-скучно...
Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ?
Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем?
І таких прикладів море..
От і виходить
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.

Питання на засипку
Може не варто було ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина

Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:12

  Shram написав:
Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?

На форумах троллить? Я догадался. Хоть до ЗП сантехника дотягиваете? :)
otg
 
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