Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:01
Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:08
Товарищ, ЗП работника водоканала нагляднее всего показывает кто сколько потребляет. Да в РФ уровень немного выше, но не на столько сколько рисуете Вы. При чем это я брал не равнозначные города. Питер соответствует уровню Киева, а там ЗП еще выше. Так что вранье это Ваше "в разы". При чем напоминаю. РФ крупнейшая сырьевая экономика. Украина рядом не стоит.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:10
Москалик звичайно впертий. але не творчий попався... шпарить по методичкам третій рік одне і теж , а власної думки як не було- так і не має...-скучно...
Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ?
Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем?
І таких прикладів море..
От і виходить
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:10
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:12
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