В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....
Ой ли? Я не буду приводить источники, которые указывал много раз,
Москалик звичайно впертий. але не творчий попався... шпарить по методичкам третій рік одне і теж , а власної думки як не було- так і не має...-скучно... Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ? Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем? І таких прикладів море.. От і виходить Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось) А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Волгарь написав:Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина
Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь
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budivelnik написав:Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ? Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем? І таких прикладів море..
Вы удивитесь, но именно так и должна работать экономика. Я был бы счастлив если бы Украина "закапывала" деньги в мосты, дороги, стадионы, военную авиацию, ВПК и так далее. Вместо того чтобы гнать их в кипрские и панамские оффшоры.
Любой крупный инфраструктурный объект, тот же мост - это работа сталелитейных, металлургических, бетонных, асфальтовых, электрокабельных заводов, работа железнодорожного, водного и автомобильного транспорта по подвозу комплектующих, работа проектирующих, геологоразведывательных, монтажных компаний. В обеспечение такого рода стройки втянуты сотни, а иногда и тысячи компаний - поставка еды строителям, спецодежды, оборудования, строительной техники, и так далее. Создаются тысячи рабочих мест, белые зарплаты, налоги, потом эти зарплаты идут в ретейл, раскручивается бизнес и прочее. То же самое и со строительством самолетов-вертолетов, только ещё и с учетом что это высокотехнологическая продукция с огромной добавленной стоимостью.
Востаннє редагувалось Shram в П'ят 15 чер, 2018 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав: Нет, спасибо, у меня есть работа. А вас уже взяли слесарем? И как оно?
На форумах троллить? Я догадался. Хоть до ЗП сантехника дотягиваете?
Почему троллить? Обычное любопытство. Вы же сами написали что интересовались зарплатами слесарей в Питере для трудоустройства. Вот и стало интересно. Ну не хотите отвечать, то и не надо. Удачи с работой.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
budivelnik написав:Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ? Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем? І таких прикладів море..
Вы удивитесь, но именно так и должна работать экономика. Я был бы счастлив если бы Украина "закапывала" деньги в мосты, дороги, стадионы, военную авиацию, ВПК и так далее. Вместо того чтобы гнать их в кипрские и панамские оффшоры.
Як все запущено в педераційників і зрадофілів... 1 Мені по барабану хто і куди що закопує , мене більш цікавить як закопане відбивається на холодильнику пересічного. 2 Я чітко знаю , що закопані у війну з Сірією чи у взятки Трампу кошти для 99,99% мешканців педерації не добавлять їм нічого в їх раціоні . але при цьому добавлять їм кількості роботи 3 Висновок Якщо в Україні ВВП (створене) менше в 3 рази , а кількість спожитих продуктів населенням таке саме - то питання для суперекономістів і пуперсоціологів Що краще для простого працівника ? Їсти так само і в три рази менше працювати чи Працювати в три рази більше щоб їсти так само?
Тому танки продані в кредит(безповоротний) звичайно ВВП збільшують , випущені гради по території України - також збільшують ВВП , освящені запуски космічних ракет які не взлітають - також чиясь праця, субсидії Ротенбергу і Дерипасці, віолончелі чи мости - це все праця пересічних педераційників - а на виході в холодильнику те саме що і в Українців.. То чия система справедливіша і лояльніша для свого населення?
budivelnik написав:Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ? Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем? І таких прикладів море..
Вы удивитесь, но именно так и должна работать экономика. Я был бы счастлив если бы Украина "закапывала" деньги в мосты, дороги, стадионы, военную авиацию, ВПК и так далее. Вместо того чтобы гнать их в кипрские и панамские оффшоры.
Любой крупный инфраструктурный объект, тот же мост - это работа сталелитейных, металлургических, бетонных, асфальтовых, электрокабельных заводов, работа железнодорожного, водного и автомобильного транспорта по подвозу комплектующих, работа проектирующих, геологоразведывательных, монтажных компаний. В обеспечение такого рода стройки втянуты сотни, а иногда и тысячи компаний - поставка еды строителям, спецодежды, оборудования, строительной техники, и так далее. Создаются тысячи рабочих мест, белые зарплаты, налоги, потом эти зарплаты идут в ретейл, раскручивается бизнес и прочее. То же самое и со строительством самолетов-вертолетов, только ещё и с учетом что это высокотехнологическая продукция с огромной добавленной стоимостью.
Еще один любитель инфраструктурного распила. Удивляться здесь не чему, ибо это совково-примитивный кивок в сторону всеми любимому каждому совковому недоэкономисту -кейнсианству. Только нормальная экономика совсем не на этом держится. Его основа частная собственность и частные заказы.
Shram написав: Нет, спасибо, у меня есть работа. А вас уже взяли слесарем? И как оно?
На форумах троллить? Я догадался. Хоть до ЗП сантехника дотягиваете?
Почему троллить? Обычное любопытство. Вы же сами написали что интересовались зарплатами слесарей в Питере для трудоустройства. Вот и стало интересно. Ну не хотите отвечать, то и не надо. Удачи с работой.
Потому что это работа у Вас такая. Вы с Ольгино? Так лучше меня должны знать сколько у вас там сантехник получает. Кстати лучше быть сантехником чем троллем из Ольгино.