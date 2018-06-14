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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 271272273274>
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:10

  budivelnik написав:2 Я написав що споживаємо ми стільки ж скільки і педераційники ....
Ой ли? Я не буду приводить источники, которые указывал много раз,
Москалик звичайно впертий. але не творчий попався... шпарить по методичкам третій рік одне і теж , а власної думки як не було- так і не має...-скучно...
Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ?
Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем?
І таких прикладів море..
От і виходить
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.

Питання на засипку
Може не варто було ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина

Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:12

  Shram написав:
Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?

На форумах троллить? Я догадался. Хоть до ЗП сантехника дотягиваете? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:40

  budivelnik написав:Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ?
Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем?
І таких прикладів море..


Вы удивитесь, но именно так и должна работать экономика.
Я был бы счастлив если бы Украина "закапывала" деньги в мосты, дороги, стадионы, военную авиацию, ВПК и так далее.
Вместо того чтобы гнать их в кипрские и панамские оффшоры.

Любой крупный инфраструктурный объект, тот же мост - это работа сталелитейных, металлургических, бетонных, асфальтовых, электрокабельных заводов, работа железнодорожного, водного и автомобильного транспорта по подвозу комплектующих, работа проектирующих, геологоразведывательных, монтажных компаний.
В обеспечение такого рода стройки втянуты сотни, а иногда и тысячи компаний - поставка еды строителям, спецодежды, оборудования, строительной техники, и так далее.
Создаются тысячи рабочих мест, белые зарплаты, налоги, потом эти зарплаты идут в ретейл, раскручивается бизнес и прочее.
То же самое и со строительством самолетов-вертолетов, только ещё и с учетом что это высокотехнологическая продукция с огромной добавленной стоимостью.
Востаннє редагувалось Shram в П'ят 15 чер, 2018 14:47, всього редагувалось 2 разів.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:43

  otg написав:
  Shram написав:
Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?

На форумах троллить? Я догадался. Хоть до ЗП сантехника дотягиваете? :)


Почему троллить?
Обычное любопытство. Вы же сами написали что интересовались зарплатами слесарей в Питере для трудоустройства. Вот и стало интересно.
Ну не хотите отвечать, то и не надо.
Удачи с работой.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 15:23

  Shram написав:
  budivelnik написав:Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ?
Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем?
І таких прикладів море..
Вы удивитесь, но именно так и должна работать экономика.
Я был бы счастлив если бы Украина "закапывала" деньги в мосты, дороги, стадионы, военную авиацию, ВПК и так далее.
Вместо того чтобы гнать их в кипрские и панамские оффшоры.
Як все запущено в педераційників і зрадофілів...
1 Мені по барабану хто і куди що закопує , мене більш цікавить як закопане відбивається на холодильнику пересічного.
2 Я чітко знаю , що закопані у війну з Сірією чи у взятки Трампу кошти для 99,99% мешканців педерації не добавлять їм нічого в їх раціоні . але при цьому добавлять їм кількості роботи
3 Висновок
Якщо в Україні ВВП (створене) менше в 3 рази , а кількість спожитих продуктів населенням таке саме - то питання для суперекономістів і пуперсоціологів
Що краще для простого працівника ?
Їсти так само і в три рази менше працювати
чи
Працювати в три рази більше щоб їсти так само?

Тому танки продані в кредит(безповоротний) звичайно ВВП збільшують , випущені гради по території України - також збільшують ВВП , освящені запуски космічних ракет які не взлітають - також чиясь праця, субсидії Ротенбергу і Дерипасці, віолончелі чи мости - це все праця пересічних педераційників - а на виході в холодильнику те саме що і в Українців..
То чия система справедливіша і лояльніша для свого населення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:00

  Shram написав:
  budivelnik написав:Москалику - от всі педераційники працювали-працювали і заробили 5 млрд доларів.... а поті бах і закопали їх в керченський міст.... Ротенберг заробив. пуйло по мосту покатався-а на хліб що намазали ?
Так само втопили два літачки в Сірії ( і ще сотню-другу вагнерівців америкоси підсмажили... ) педераційники то працювали- а вихлоп 200 трун і мінус 2 літаки з одним авіаносцем?
І таких прикладів море..


Вы удивитесь, но именно так и должна работать экономика.
Я был бы счастлив если бы Украина "закапывала" деньги в мосты, дороги, стадионы, военную авиацию, ВПК и так далее.
Вместо того чтобы гнать их в кипрские и панамские оффшоры.

Любой крупный инфраструктурный объект, тот же мост - это работа сталелитейных, металлургических, бетонных, асфальтовых, электрокабельных заводов, работа железнодорожного, водного и автомобильного транспорта по подвозу комплектующих, работа проектирующих, геологоразведывательных, монтажных компаний.
В обеспечение такого рода стройки втянуты сотни, а иногда и тысячи компаний - поставка еды строителям, спецодежды, оборудования, строительной техники, и так далее.
Создаются тысячи рабочих мест, белые зарплаты, налоги, потом эти зарплаты идут в ретейл, раскручивается бизнес и прочее.
То же самое и со строительством самолетов-вертолетов, только ещё и с учетом что это высокотехнологическая продукция с огромной добавленной стоимостью.
Еще один любитель инфраструктурного распила. :) Удивляться здесь не чему, ибо это совково-примитивный кивок в сторону всеми любимому каждому совковому недоэкономисту -кейнсианству. Только нормальная экономика совсем не на этом держится. Его основа частная собственность и частные заказы.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 16:05

  Shram написав:
  otg написав:
  Shram написав:
Нет, спасибо, у меня есть работа.
А вас уже взяли слесарем?
И как оно?

На форумах троллить? Я догадался. Хоть до ЗП сантехника дотягиваете? :)


Почему троллить?
Обычное любопытство. Вы же сами написали что интересовались зарплатами слесарей в Питере для трудоустройства. Вот и стало интересно.
Ну не хотите отвечать, то и не надо.
Удачи с работой.
Потому что это работа у Вас такая. Вы с Ольгино? Так лучше меня должны знать сколько у вас там сантехник получает. Кстати лучше быть сантехником чем троллем из Ольгино.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 17:11

  freeze написав:
  Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.


Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.


А туда пришлось нагонять клоунов типа "главы Абхазии"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 21:59

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина

Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь
Напрасно вы реагируете таким образом. Ваши доводы ни чем не лучше доводов того к кому вы оппонируете. Все познаётся в сравнении. Мы с вами можем купить по паре обуви, и ваша обувь вполне может быть в 3-4 раза дороже моей или наоборот. Мы можем жить с вами в одинаковых по площади квартирах ,а рыночная цена этих квартир может разнится на порядок(в 10 раз).
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