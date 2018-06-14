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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:10
budivelnik написав:
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
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ceba
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45
ceba написав: budivelnik написав:
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
Так українці при цьому не крадуть чужих територій, не спонсорують за рахунок власного населення споживання електрики/газу в ОРДЛО , не заявляють про своє право навязувати сусідам свою волю....
Тому
Якщо педераційники вирішили стати кращими - то цюкращість вони повинні почати з свого населення , а не нести скрєпність сусідам.
ПС
Просрати спочатку фонд благополуччя, потім підянти податки , потім підняти пенсійний вік... тепер ти розумієш яку ціну платить населення ереф за крим?
Так що моли бога , щоб воно в ереф було тупим, бо як тільки до них дійде що їхні проблеми в тобі.... в Україну не виїдеш бо посадять , в Турцію не виїдеш бо поріжуть , в Росію не виїдеш бо придавлять як паршивого кота....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:42
ceba От ваш "руській мір"- тварюки. Для загального світогляду прошу ознайомитись, бажано до кінця, там прозрієте..
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sal
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