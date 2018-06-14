RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:10

  budivelnik написав:Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.

Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
ceba
 
Повідомлень: 2821
З нами з: 12.03.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45

  ceba написав:
  budivelnik написав:Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
Так українці при цьому не крадуть чужих територій, не спонсорують за рахунок власного населення споживання електрики/газу в ОРДЛО , не заявляють про своє право навязувати сусідам свою волю....
Тому
Якщо педераційники вирішили стати кращими - то цюкращість вони повинні почати з свого населення , а не нести скрєпність сусідам.

ПС
Просрати спочатку фонд благополуччя, потім підянти податки , потім підняти пенсійний вік... тепер ти розумієш яку ціну платить населення ереф за крим?
Так що моли бога , щоб воно в ереф було тупим, бо як тільки до них дійде що їхні проблеми в тобі.... в Україну не виїдеш бо посадять , в Турцію не виїдеш бо поріжуть , в Росію не виїдеш бо придавлять як паршивого кота....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19394
З нами з: 15.01.09
Подякував: 120 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:42

ceba Ось ваш "руській мір". Для загального світогляду прошу ознайомитись, бажано до кінця..
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1456
З нами з: 06.01.17
Подякував: 509 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 271272273274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Суд постановив, скільки має платити населення за...
R2 » П'ят 15 чер, 2018 18:53
3 127
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 00:52
Moimir
Підраховано, скільки українців зараз на заробітках
R2 » П'ят 15 чер, 2018 16:22
4 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 чер, 2018 19:05
RomanTik
Вартість ЧС-2018 в Росії оцінили в $14,2 млрд - РосЗМІ
R2 » Чет 14 чер, 2018 07:59
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 16:32
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2245)
16.06.2018 01:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.