|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:10
budivelnik написав:
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2823
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45
ceba написав: budivelnik написав:
Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
Так українці при цьому не крадуть чужих територій, не спонсорують за рахунок власного населення споживання електрики/газу в ОРДЛО , не заявляють про своє право навязувати сусідам свою волю....
Тому
Якщо педераційники вирішили стати кращими - то цюкращість вони повинні почати з свого населення , а не нести скрєпність сусідам.
ПС
Просрати спочатку фонд благополуччя, потім підянти податки , потім підняти пенсійний вік... тепер ти розумієш яку ціну платить населення ереф за крим?
Так що моли бога , щоб воно в ереф було тупим, бо як тільки до них дійде що їхні проблеми в тобі.... в Україну не виїдеш бо посадять , в Турцію не виїдеш бо поріжуть , в Росію не виїдеш бо придавлять як паршивого кота....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19396
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 1828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:42
ceba Ось ваш "руській мір". Для загального світогляду прошу ознайомитись, бажано до кінця..
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1454
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 509 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 16 чер, 2018 06:59
Перес де Куэльяр Я стараюсь не смотреть прокламационные фильмы снятые где либо в Украине или РФ или на Западе. У меня есть свое мнение на все происходящее в Крыму,РФ ,в Украине и в мире.
Востаннє редагувалось ceba
в Суб 16 чер, 2018 07:01, всього редагувалось 1 раз.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2823
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 чер, 2018 07:01
Faceless написав: Волгарь написав:
Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина
Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь
Товарищ нам і так багато добавив за короткий час, в січні стверджував, що:
Волгарь написав:
В среднем потребление на 1 жителя на Украине БОЛЕЕ ЧЕМ ВЧЕТВЕРО НИЖЕ - максимум 3500 грн в месяц против 31 500 тыс. рублей в месяц. И курс уже 2 к 1.
Так що чи то в нас ріст по 10 % в місяць, чи на Росії падають з таким темпом.
ceba написав:
Мы можем жить с вами в одинаковых по площади квартирах ,а рыночная цена этих квартир может разнится на порядок(в 10 раз).
Такий варіант можливий. Хрущоба в Москві може оцінюватись дорожче за чотириповерховий особняк коло райцентрів а може і обласних в Україні. Але чи тоді дійсно якість життя в хрущобі вища за якість життя в особняку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 чер, 2018 13:02
Sommer написав: freeze написав: Sommer написав:
Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.
Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.
А туда пришлось нагонять клоунов типа "главы Абхазии"?
Я просто к тому, что у глав государств не очень-то принято приезжать на открытие любых чемпионатов мира по футболу. Как за правило приезжают оба президента стран, попавших в финал, иногда едут на полуфиналы. Обычно они светятся на открытии олимпиад.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7768
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2163 раз.
- Подякували: 2990 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: Суб 16 чер, 2018 15:18
Ой+ написав: ceba написав:
Мы можем жить с вами в одинаковых по площади квартирах ,а рыночная цена этих квартир может разнится на порядок(в 10 раз).
Такий варіант можливий. Хрущоба в Москві може оцінюватись дорожче за чотириповерховий особняк коло райцентрів а може і обласних в Україні. Але чи тоді дійсно якість життя в хрущобі вища за якість життя в особняку?
Не нужно закусывать удила .Причем здесь Москва и райцентр? Даже в пределах населенного пункта где ты живешь цены на жилую недвижимость разнятся на хрущевки.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2823
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 чер, 2018 17:21
ceba написав:
Не нужно закусывать удила .Причем здесь Москва и райцентр? Даже в пределах населенного пункта где ты живешь цены на жилую недвижимость разнятся на хрущевки.
Так про це ж і йдеться....
Якщо я живу в 4-кімнатній в 140 м2 з каміном ,двома санвузлами і з мансардою в 70 м2 , вікнами на три сторони світу , з одного боку озеро , в передмісті Львова і ринкова ціна в неї зараз 80 000 доларів , а себа живе в псячій конурі на Арбаті вартістю в 320 000 доларів - то чи говорить це про те що себа живе в 4 рази краще?
Тому волгарику і його підпівалам і пояснювали
1 ер-еф і Польща мають однакову величину ВВП на мешканця - чого Поляки живуть краще?
2 ер-еф має в 3 рази вище ВВП на мешканця ніж Україна - чому українці в кількісно/якісному(а не ціновому) вимірах споживають стільки ж скільки і ерефник?
3 Якщо українці споживають стільки ж скільки і москалики то чи не свідчить це про те що останнім платять в три раза гірше за той самий обєм роботи ніж українцям, і якщо це припущення вірне- то чи не говорить це про те що фашиський(диктаторський )режим саме в московії?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19396
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 1828 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 чер, 2018 19:08
ceba написав:
Я стараюсь не смотреть прокламационные фильмы снятые где либо в Украине или РФ
или на Западе. У меня есть свое мнение
на все происходящее в Крыму,РФ ,в Украине и в мире.
Врет, и глазом не моргнет. Молодец, ольгинец! Только свое мнение
нужно брать в кавычки.
-
vladvlas
-
-
- Повідомлень: 435
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4
|332
|
|
|5
|262
|
|
|3
|152
|
Чет 14 чер, 2018 16:32
sal
|