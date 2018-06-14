Додано: Суб 16 чер, 2018 17:21

ceba написав: Не нужно закусывать удила .Причем здесь Москва и райцентр? Даже в пределах населенного пункта где ты живешь цены на жилую недвижимость разнятся на хрущевки. Не нужно закусывать удила .Причем здесь Москва и райцентр? Даже в пределах населенного пункта где ты живешь цены на жилую недвижимость разнятся на хрущевки.

Так про це ж і йдеться....Якщо я живу в 4-кімнатній в 140 м2 з каміном ,двома санвузлами і з мансардою в 70 м2 , вікнами на три сторони світу , з одного боку озеро , в передмісті Львова і ринкова ціна в неї зараз 80 000 доларів , а себа живе в псячій конурі на Арбаті вартістю в 320 000 доларів - то чи говорить це про те що себа живе в 4 рази краще?Тому волгарику і його підпівалам і пояснювали1 ер-еф і Польща мають однакову величину ВВП на мешканця - чого Поляки живуть краще?2 ер-еф має в 3 рази вище ВВП на мешканця ніж Україна - чому українці в кількісно/якісному(а не ціновому) вимірах споживають стільки ж скільки і ерефник?3 Якщо українці споживають стільки ж скільки і москалики то чи не свідчить це про те що останнім платять в три раза гірше за той самий обєм роботи ніж українцям, і якщо це припущення вірне- то чи не говорить це про те що фашиський(диктаторський )режим саме в московії?