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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 271272273274
Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:10

  budivelnik написав:Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.

Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 22:45

  ceba написав:
  budivelnik написав:Хлопи пашуть , а Дерипаска субсидії від держави отримує , юо йому заборонили алюміній продавати . а заборонили бо якийсь плешивий карлик вирішив міст побудувати (коло замкнулось)
А тепер вже й до підвищення пенсійного віку добрались , бо пенсійні і не тільки фонди спалили в світового гегемона бавлячись.
Питання на засипку
Може не варто було ?
Ты прямо как малый ребенок. В Украине разве банкиры не получали субсидий, украинцам не повысили пенсионный возраст ?
Так українці при цьому не крадуть чужих територій, не спонсорують за рахунок власного населення споживання електрики/газу в ОРДЛО , не заявляють про своє право навязувати сусідам свою волю....
Тому
Якщо педераційники вирішили стати кращими - то цюкращість вони повинні почати з свого населення , а не нести скрєпність сусідам.

ПС
Просрати спочатку фонд благополуччя, потім підянти податки , потім підняти пенсійний вік... тепер ти розумієш яку ціну платить населення ереф за крим?
Так що моли бога , щоб воно в ереф було тупим, бо як тільки до них дійде що їхні проблеми в тобі.... в Україну не виїдеш бо посадять , в Турцію не виїдеш бо поріжуть , в Росію не виїдеш бо придавлять як паршивого кота....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 23:42

ceba Ось ваш "руській мір". Для загального світогляду прошу ознайомитись, бажано до кінця..
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 06:59

Перес де Куэльяр Я стараюсь не смотреть прокламационные фильмы снятые где либо в Украине или РФ или на Западе. У меня есть свое мнение на все происходящее в Крыму,РФ ,в Украине и в мире.
Востаннє редагувалось ceba в Суб 16 чер, 2018 07:01, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 07:01

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Как видно из данных Всемирного банка, средний украинец потребляет товаров и услуг в объеме 1/3 от этого показателя для среднего россиянина

Ну конечно, жрет втрое меньше, коммуналки втрое меньше использует, сидит без отопления и горячей воды, наверное, транспортом втрое реже пользуется, одежды и обуви втрое меньше покупает - можете еще чего добавить и даже свято верить в эту чушь


Товарищ нам і так багато добавив за короткий час, в січні стверджував, що:
  Волгарь написав:В среднем потребление на 1 жителя на Украине БОЛЕЕ ЧЕМ ВЧЕТВЕРО НИЖЕ - максимум 3500 грн в месяц против 31 500 тыс. рублей в месяц. И курс уже 2 к 1.


Так що чи то в нас ріст по 10 % в місяць, чи на Росії падають з таким темпом.

  ceba написав:Мы можем жить с вами в одинаковых по площади квартирах ,а рыночная цена этих квартир может разнится на порядок(в 10 раз).


Такий варіант можливий. Хрущоба в Москві може оцінюватись дорожче за чотириповерховий особняк коло райцентрів а може і обласних в Україні. Але чи тоді дійсно якість життя в хрущобі вища за якість життя в особняку?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 13:02

  Sommer написав:
  freeze написав:
  Sommer написав:Даже Венесуэла побрезговала приехать, несмотря на вваленые туда миллиарды долларов.


Для статистики -
предыдущий матч-открытие чемпионата мира 2014 года посетили 8 глав государств.


А туда пришлось нагонять клоунов типа "главы Абхазии"?


Я просто к тому, что у глав государств не очень-то принято приезжать на открытие любых чемпионатов мира по футболу. Как за правило приезжают оба президента стран, попавших в финал, иногда едут на полуфиналы. Обычно они светятся на открытии олимпиад.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 15:18

  Ой+ написав:
  ceba написав:Мы можем жить с вами в одинаковых по площади квартирах ,а рыночная цена этих квартир может разнится на порядок(в 10 раз).


Такий варіант можливий. Хрущоба в Москві може оцінюватись дорожче за чотириповерховий особняк коло райцентрів а може і обласних в Україні. Але чи тоді дійсно якість життя в хрущобі вища за якість життя в особняку?
Не нужно закусывать удила .Причем здесь Москва и райцентр? Даже в пределах населенного пункта где ты живешь цены на жилую недвижимость разнятся на хрущевки.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 17:21

  ceba написав:Не нужно закусывать удила .Причем здесь Москва и райцентр? Даже в пределах населенного пункта где ты живешь цены на жилую недвижимость разнятся на хрущевки.
Так про це ж і йдеться....
Якщо я живу в 4-кімнатній в 140 м2 з каміном ,двома санвузлами і з мансардою в 70 м2 , вікнами на три сторони світу , з одного боку озеро , в передмісті Львова і ринкова ціна в неї зараз 80 000 доларів , а себа живе в псячій конурі на Арбаті вартістю в 320 000 доларів - то чи говорить це про те що себа живе в 4 рази краще?

Тому волгарику і його підпівалам і пояснювали
1 ер-еф і Польща мають однакову величину ВВП на мешканця - чого Поляки живуть краще?
2 ер-еф має в 3 рази вище ВВП на мешканця ніж Україна - чому українці в кількісно/якісному(а не ціновому) вимірах споживають стільки ж скільки і ерефник?
3 Якщо українці споживають стільки ж скільки і москалики то чи не свідчить це про те що останнім платять в три раза гірше за той самий обєм роботи ніж українцям, і якщо це припущення вірне- то чи не говорить це про те що фашиський(диктаторський )режим саме в московії?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 19:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Я стараюсь не смотреть прокламационные фильмы снятые где либо в Украине или РФ или на Западе. У меня есть свое мнение на все происходящее в Крыму,РФ ,в Украине и в мире.
Врет, и глазом не моргнет. Молодец, ольгинец! Только свое мнение нужно брать в кавычки.
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Повідомлення Додано: Суб 16 чер, 2018 21:00

budivelnik Ну причем здесь Арбат и предместье Львова? Забудь про Россию. Никак не скажешь остаточнэ прощавай. Ровняй по Европе и сравнивай свое жилье с конурой на Пикадилли.
ceba
 
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