Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23

budivelnik написав: ПС

В мене все одно якесь де-жа-вю

Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете...

Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть?

Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації? ПСВ мене все одно якесь де-жа-вюВаші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете...Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть?Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?

budivelnik написав:

А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані? А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані?

budivelnik написав: З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор... З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор...

budivelnik написав: Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилює

Сина відправили в Ізраїль де він вау

Моя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилюєСина відправили в Ізраїль де він вауМоя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно

budivelnik написав: А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ? А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ?

budivelnik написав: З третьої сторони

Сам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропогондоном? З третьої сторониСам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропо

Т.к. здешний модератор и по совместительству летописец самой красивой валюты в мире дядя Саша забанил меня в очередной раз на 7 дней зато на неудаленное им хамство будивельника отвечаю с запозданием.Гав-но в Польше месит ваша сестра с ее детьми, а мой сын в другой области трудится. Яйца крутите вашим непатриотичным племянникам из западной Украины перебравшимся в Польшу, а мне ваши советы без надобности.Я не понимаю что такое евро направление, т.к. даже среди западно-европейских стран есть очень разные не говоря о новых, влившихся в ЕС.Израиль точно не ориентируется на антисемитскую, проарабскую европу.Кто такие «вы»? Вы тут кого-то представляете еще кроме себя?Никакой гордости за то, что сын уехал отсюда еще 8 лет назад нет.Есть горечь, что из-за таких ура-патриотов как ты страна скатывается в пропасть и лучший выход для молодежи – покинуть ее.Неужели она и ее дети работают там врачами, адвокатами или инженерами?Раз у других ищете замес дерьма, то я и предположил, что вы и ваши родственники сталкиваются с ним в отличие от меня и моих родственников.Пока что Крым и Донбасс сдрыснули к «педерацийникам». Обратного движения не вижу.1) Жить в Казахстане и быть казахом – 2 большие разницы. В Украине тоже не одни украинцы живут. Надеюсь, даже ты об этом знаешь2) Ни за кого ничего не деру – не ври. Но если в Украине за 27 лет ничего путнего не сделано, а доворовывается и доубивается то,что оставил клятый совок возглавляемый клятыми москалями, то об этом и пишу.3) Как строителя в РФ меня ценили еще 30 лет назад когда я в Москве защитил кандидатскую. Ты в это в время прапором ГСВГ продавал восточным немцам ворованные солдатские простыни.