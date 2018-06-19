budivelnik написав:ПС
В мене все одно якесь де-жа-вю
Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете...
Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть?
Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?
Т.к. здешний модератор и по совместительству летописец самой красивой валюты в мире дядя Саша забанил меня в очередной раз на 7 дней за Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям, то на неудаленное им хамство будивельника отвечаю с запозданием.
Гав-но в Польше месит ваша сестра с ее детьми, а мой сын в другой области трудится. Яйца крутите вашим непатриотичным племянникам из западной Украины перебравшимся в Польшу, а мне ваши советы без надобности.
Я не понимаю что такое евро направление, т.к. даже среди западно-европейских стран есть очень разные не говоря о новых, влившихся в ЕС.
Израиль точно не ориентируется на антисемитскую, проарабскую европу.
Кто такие «вы»? Вы тут кого-то представляете еще кроме себя?
Никакой гордости за то, что сын уехал отсюда еще 8 лет назад нет.Есть горечь, что из-за таких ура-патриотов как ты страна скатывается в пропасть и лучший выход для молодежи – покинуть ее.
Неужели она и ее дети работают там врачами, адвокатами или инженерами?
Раз у других ищете замес дерьма, то я и предположил, что вы и ваши родственники сталкиваются с ним в отличие от меня и моих родственников.
Пока что Крым и Донбасс сдрыснули к «педерацийникам». Обратного движения не вижу.
1) Жить в Казахстане и быть казахом – 2 большие разницы. В Украине тоже не одни украинцы живут. Надеюсь, даже ты об этом знаешь
2) Ни за кого ничего не деру – не ври. Но если в Украине за 27 лет ничего путнего не сделано, а доворовывается и доубивается то,что оставил клятый совок возглавляемый клятыми москалями, то об этом и пишу.
3) Как строителя в РФ меня ценили еще 30 лет назад когда я в Москве защитил кандидатскую. Ты в это в время прапором ГСВГ продавал восточным немцам ворованные солдатские простыни.