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В ООН підрахували, у скільки
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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 272273274275
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:23

  budivelnik написав:ПС
В мене все одно якесь де-жа-вю
Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете...
Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть?
Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?


Т.к. здешний модератор и по совместительству летописец самой красивой валюты в мире дядя Саша забанил меня в очередной раз на 7 дней за Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям, то на неудаленное им хамство будивельника отвечаю с запозданием.
Гав-но в Польше месит ваша сестра с ее детьми, а мой сын в другой области трудится. Яйца крутите вашим непатриотичным племянникам из западной Украины перебравшимся в Польшу, а мне ваши советы без надобности.

  budivelnik написав:
А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані?

Я не понимаю что такое евро направление, т.к. даже среди западно-европейских стран есть очень разные не говоря о новых, влившихся в ЕС.
Израиль точно не ориентируется на антисемитскую, проарабскую европу.

  budivelnik написав:З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор...



Кто такие «вы»? Вы тут кого-то представляете еще кроме себя?
Никакой гордости за то, что сын уехал отсюда еще 8 лет назад нет.Есть горечь, что из-за таких ура-патриотов как ты страна скатывается в пропасть и лучший выход для молодежи – покинуть ее.

  budivelnik написав:Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилює
Сина відправили в Ізраїль де він вау
Моя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно



Неужели она и ее дети работают там врачами, адвокатами или инженерами?
Раз у других ищете замес дерьма, то я и предположил, что вы и ваши родственники сталкиваются с ним в отличие от меня и моих родственников.

  budivelnik написав:А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ?

Пока что Крым и Донбасс сдрыснули к «педерацийникам». Обратного движения не вижу.

  budivelnik написав:З третьої сторони
Сам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропогондоном?


1) Жить в Казахстане и быть казахом – 2 большие разницы. В Украине тоже не одни украинцы живут. Надеюсь, даже ты об этом знаешь
2) Ни за кого ничего не деру – не ври. Но если в Украине за 27 лет ничего путнего не сделано, а доворовывается и доубивается то,что оставил клятый совок возглавляемый клятыми москалями, то об этом и пишу.
3) Как строителя в РФ меня ценили еще 30 лет назад когда я в Москве защитил кандидатскую. Ты в это в время прапором ГСВГ продавал восточным немцам ворованные солдатские простыни.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:33

  slavek написав:Как строителя в РФ меня ценили еще 30 лет назад когда я в Москве защитил кандидатскую. Ты в это в время прапором ГСВГ продавал восточным немцам ворованные солдатские простыни.
Ну так здрисни звідси і не псуй повітря
Твоїм дітям добре в Ізраїлі
Тобі добре в педерації
А нам добре без твоїх дітейц і тебе
Це хоч зрозуміло.

А банити різних совкофілів і застявших в минулому столітті будуть тут постійно, бо нам не по дорозі ніз ОРДЛо ні з славеками московітами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:38

Ще раз для тих хто слідкує за дискусією
1 Всі можновладці педерації відправляють своїх дітей в Європи/Америки/Ізраїлі....
2 Всі можновладці педерації тикають в нас пальцями і страшно незадоволенні тим що ми всю країну ведемо в Європи/Америки/Ізраїлі..
Так на хвилинку- всю країну , разом з ОРДЛО, Кримом і славеками....
3 Чомусь славеки переживаючи своїх дітей відправили в Ізраїль , в той самий час хвалячи московію

Питання в кого тут криша поїхала?
Якщо московія вау - то вперед за дітьми , падаїш перед ними на коліна, просиш пробачення що відправив їх в Ізраїль і силою вивозиш можна в Якутію , а можна і ще куди подалі.... гімна з якого коників треба ліпити в педерації вистарчить і для дітей і для поважного ерефівського славека....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 05:55

  budivelnik написав:Ну так здрисни звідси і не псуй повітря
Твоїм дітям добре в Ізраїлі
Тобі добре в педерації
А нам добре без твоїх дітейц і тебе
Це хоч зрозуміло.


Я тебе уже не один раз писал не использовать слово "мы".
Ты на этом форуме и за его пределами представляешь только себя, и никого более.
От того, что мой сын уехал, не стало никому лучше т.к. его оставшиеся в Киеве друзья и знакомые постоянно консультируются с ним по проблемам здоровья.
Более того, он уже несколько раз прилетал для платных консультаций совсем небедных людей которые не смогли решить свои проблемы с киевскими врачами.
Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева.
Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.

  budivelnik написав:А банити різних совкофілів і застявших в минулому столітті будуть тут постійно, бо нам не по дорозі ніз ОРДЛо ні з славеками московітами.


Плевал я на ваши баны, в т.ч. пожизненные, т.к. с этого форума уходят наиболее вменяемые и интересные люди, он становится просто неинтересным.
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