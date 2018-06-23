В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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budivelnik написав:ПС В мене все одно якесь де-жа-вю Ваші діти , якщо я не плутаю - в Ізраїлі. ви в Києві - а за совок у вигляді ер-еф - на грудях майку дрете... Вам не вистарчає пенсії чи ви такий захланний і гроші не пахнуть? Може б ви якщо за совок- то спочатку своїм дітям причандали повідкручували за те що вони продались гейському заходу , а не місять гімно в скрєпній педерації?
Т.к. здешний модератор и по совместительству летописец самой красивой валюты в мире дядя Саша забанил меня в очередной раз на 7 дней за Разжигание ненависти по политическим, религиозным и другим убеждениям, то на неудаленное им хамство будивельника отвечаю с запозданием. Гав-но в Польше месит ваша сестра с ее детьми, а мой сын в другой области трудится. Яйца крутите вашим непатриотичным племянникам из западной Украины перебравшимся в Польшу, а мне ваши советы без надобности.
budivelnik написав: А що Польща і Ізраїль країни ватно-скрєпні чи все таки євроспрямовані?
Я не понимаю что такое евро направление, т.к. даже среди западно-европейских стран есть очень разные не говоря о новых, влившихся в ЕС. Израиль точно не ориентируется на антисемитскую, проарабскую европу.
budivelnik написав:З другого боку - гордий за сина що з твоєї точки зору але озвученої для нас - здриснув за бугор...
Кто такие «вы»? Вы тут кого-то представляете еще кроме себя? Никакой гордости за то, что сын уехал отсюда еще 8 лет назад нет.Есть горечь, что из-за таких ура-патриотов как ты страна скатывается в пропасть и лучший выход для молодежи – покинуть ее.
budivelnik написав:Так мене саме це ваше роздвоєння особистості і хвилює Сина відправили в Ізраїль де він вау Моя сестра в Польщі - по твоїм словам - місить гімно
Неужели она и ее дети работают там врачами, адвокатами или инженерами? Раз у других ищете замес дерьма, то я и предположил, что вы и ваши родственники сталкиваются с ним в отличие от меня и моих родственников.
budivelnik написав:А чому Україна з своїми мешканцями не має права здриснути від педераційників ?
Пока что Крым и Донбасс сдрыснули к «педерацийникам». Обратного движения не вижу.
budivelnik написав:З третьої сторони Сам казах , живеш і працюєш в Україні - майку дреш за москалів... Що в педерації тебе не оцінили як будівельника і відправили до нас пропогондоном?
1) Жить в Казахстане и быть казахом – 2 большие разницы. В Украине тоже не одни украинцы живут. Надеюсь, даже ты об этом знаешь 2) Ни за кого ничего не деру – не ври. Но если в Украине за 27 лет ничего путнего не сделано, а доворовывается и доубивается то,что оставил клятый совок возглавляемый клятыми москалями, то об этом и пишу. 3) Как строителя в РФ меня ценили еще 30 лет назад когда я в Москве защитил кандидатскую. Ты в это в время прапором ГСВГ продавал восточным немцам ворованные солдатские простыни.
Ще раз для тих хто слідкує за дискусією 1 Всі можновладці педерації відправляють своїх дітей в Європи/Америки/Ізраїлі.... 2 Всі можновладці педерації тикають в нас пальцями і страшно незадоволенні тим що ми всю країну ведемо в Європи/Америки/Ізраїлі.. Так на хвилинку- всю країну , разом з ОРДЛО, Кримом і славеками.... 3 Чомусь славеки переживаючи своїх дітей відправили в Ізраїль , в той самий час хвалячи московію
Питання в кого тут криша поїхала? Якщо московія вау - то вперед за дітьми , падаїш перед ними на коліна, просиш пробачення що відправив їх в Ізраїль і силою вивозиш можна в Якутію , а можна і ще куди подалі.... гімна з якого коників треба ліпити в педерації вистарчить і для дітей і для поважного ерефівського славека....
budivelnik написав:Ну так здрисни звідси і не псуй повітря Твоїм дітям добре в Ізраїлі Тобі добре в педерації А нам добре без твоїх дітейц і тебе Це хоч зрозуміло.
Я тебе уже не один раз писал не использовать слово "мы". Ты на этом форуме и за его пределами представляешь только себя, и никого более. От того, что мой сын уехал, не стало никому лучше т.к. его оставшиеся в Киеве друзья и знакомые постоянно консультируются с ним по проблемам здоровья. Более того, он уже несколько раз прилетал для платных консультаций совсем небедных людей которые не смогли решить свои проблемы с киевскими врачами. Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева. Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.
budivelnik написав:А банити різних совкофілів і застявших в минулому столітті будуть тут постійно, бо нам не по дорозі ніз ОРДЛо ні з славеками московітами.
Плевал я на ваши баны, в т.ч. пожизненные, т.к. с этого форума уходят наиболее вменяемые и интересные люди, он становится просто неинтересным.
slavek написав:Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева. Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.
1 Є приказка Собака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною... Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці. 2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти... Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити. 3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
budivelnik написав:1 Є приказка Собака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною... Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.
Не припоминаю в качестве своих работодателей тебя и еще нескольких порохоботов форума поющих осанну нынешнему режиму. Судя даже по этому форуму "вас" как раз намного меньше, и называться всеми украинцами может только такой недо-умок как ты
budivelnik написав:2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти....
Молодой человек, у нас разница в возрасте лет 8, максимум 10, и не тебе писать о маразмах
budivelnik написав:Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу,
Серьезно? И все 40 млн тебе об этом по секрету рассказали? А европа в курсе что к ней идет такая толпа? Она еще не всех арабов с афганцами переварила.
budivelnik написав:а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити. 3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
Тебе не надоело желчью исходить и какашками кидаться, убогий? Ни в какую антисемитскую европу в отличие от тебя не собираюсь. Если когда-нибудь и уеду из Украины, то только в Израиль, и то если там еще будет жить сын.
"По сути, российское общество согласилось обменять свои свободы и качество жизни на возможность гордиться иллюзорной мощью своего государства. Именно по этой причине в обществе нашли одобрение и поддержку месседжи российского руководства, не отвечающие современному этапу развития цивилизованного общества: "Россия напрямую управляется Богом"; Россия встала с колен"; "Для человечества это будет глобальная катастрофа… Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" и проч.", — подчеркивает эксперт.
slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.