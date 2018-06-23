Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:40

slavek написав: Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева.

Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться. Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева.Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.

1 Є приказкаТаким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти...Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити.3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.