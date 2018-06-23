В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Что значит "не украинец"? Я гражданин Украины с 1989г.Или если у меня национальность другая, то я должен заткнуться? И что сделал северный сосед по отношению к миллионам украинцев с российскими и украинскими паспортами что вы собрались применить ко мне?
Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Если вы украинец то,что лично вы или вместе(как вы любите выражаться "разом") со своими согражданами построили в Украине за последние 27 лет?