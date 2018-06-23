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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 273274275276
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 06:41

  slavek написав:
  Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.


Что значит "не украинец"? Я гражданин Украины с 1989г.Или если у меня национальность другая, то я должен заткнуться? И что сделал северный сосед по отношению к миллионам украинцев с российскими и украинскими паспортами что вы собрались применить ко мне?
В 1989 году не было граждан Украины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 06:56

  ceba написав: В 1989 году не было граждан Украины.

Была УССР состоявшая членом ООН
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:00

  Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Если вы украинец то,что лично вы или вместе(как вы любите выражаться "разом") со своими согражданами построили в Украине за последние 27 лет?
ceba
 
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