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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 273274275276>
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:33

  slavek написав:Как строителя в РФ меня ценили еще 30 лет назад когда я в Москве защитил кандидатскую. Ты в это в время прапором ГСВГ продавал восточным немцам ворованные солдатские простыни.
Ну так здрисни звідси і не псуй повітря
Твоїм дітям добре в Ізраїлі
Тобі добре в педерації
А нам добре без твоїх дітейц і тебе
Це хоч зрозуміло.

А банити різних совкофілів і застявших в минулому столітті будуть тут постійно, бо нам не по дорозі ніз ОРДЛо ні з славеками московітами.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 22:38

Ще раз для тих хто слідкує за дискусією
1 Всі можновладці педерації відправляють своїх дітей в Європи/Америки/Ізраїлі....
2 Всі можновладці педерації тикають в нас пальцями і страшно незадоволенні тим що ми всю країну ведемо в Європи/Америки/Ізраїлі..
Так на хвилинку- всю країну , разом з ОРДЛО, Кримом і славеками....
3 Чомусь славеки переживаючи своїх дітей відправили в Ізраїль , в той самий час хвалячи московію

Питання в кого тут криша поїхала?
Якщо московія вау - то вперед за дітьми , падаїш перед ними на коліна, просиш пробачення що відправив їх в Ізраїль і силою вивозиш можна в Якутію , а можна і ще куди подалі.... гімна з якого коників треба ліпити в педерації вистарчить і для дітей і для поважного ерефівського славека....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 05:55

  budivelnik написав:Ну так здрисни звідси і не псуй повітря
Твоїм дітям добре в Ізраїлі
Тобі добре в педерації
А нам добре без твоїх дітейц і тебе
Це хоч зрозуміло.


Я тебе уже не один раз писал не использовать слово "мы".
Ты на этом форуме и за его пределами представляешь только себя, и никого более.
От того, что мой сын уехал, не стало никому лучше т.к. его оставшиеся в Киеве друзья и знакомые постоянно консультируются с ним по проблемам здоровья.
Более того, он уже несколько раз прилетал для платных консультаций совсем небедных людей которые не смогли решить свои проблемы с киевскими врачами.
Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева.
Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.

  budivelnik написав:А банити різних совкофілів і застявших в минулому столітті будуть тут постійно, бо нам не по дорозі ніз ОРДЛо ні з славеками московітами.


Плевал я на ваши баны, в т.ч. пожизненные, т.к. с этого форума уходят наиболее вменяемые и интересные люди, он становится просто неинтересным.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 09:31

Бесчинства оккупантов в Балаклаве. https://ikstv.ru/novosti/kriminalnye-no ... 2-06-2018/
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 10:40

  slavek написав:Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева.
Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.
1 Є приказка
Собака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною...
Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.
2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти...
Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити.
3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:57

Две трети россиян не видят признаков восстановления экономики и при этом положительно оценивают ситуацию в стране — эксперт
"По сути, российское общество согласилось обменять свои свободы и качество жизни на возможность гордиться иллюзорной мощью своего государства. Именно по этой причине в обществе нашли одобрение и поддержку месседжи российского руководства, не отвечающие современному этапу развития цивилизованного общества: "Россия напрямую управляется Богом"; Россия встала с колен"; "Для человечества это будет глобальная катастрофа… Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" и проч.", — подчеркивает эксперт.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 23:28

slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 06:41

  slavek написав:
  Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.


Что значит "не украинец"? Я гражданин Украины с 1989г.Или если у меня национальность другая, то я должен заткнуться? И что сделал северный сосед по отношению к миллионам украинцев с российскими и украинскими паспортами что вы собрались применить ко мне?
В 1989 году не было граждан Украины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 06:56

  ceba написав: В 1989 году не было граждан Украины.

Была УССР состоявшая членом ООН
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:46

  slavek написав:
  ceba написав: В 1989 году не было граждан Украины.

Была УССР состоявшая членом ООН
УССР в 1989 году была членом ООН,только это не давало украинское гражданство лицам проживающим на территории УССР.
ceba
 
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