В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Ще раз для тих хто слідкує за дискусією 1 Всі можновладці педерації відправляють своїх дітей в Європи/Америки/Ізраїлі.... 2 Всі можновладці педерації тикають в нас пальцями і страшно незадоволенні тим що ми всю країну ведемо в Європи/Америки/Ізраїлі.. Так на хвилинку- всю країну , разом з ОРДЛО, Кримом і славеками.... 3 Чомусь славеки переживаючи своїх дітей відправили в Ізраїль , в той самий час хвалячи московію
Питання в кого тут криша поїхала? Якщо московія вау - то вперед за дітьми , падаїш перед ними на коліна, просиш пробачення що відправив їх в Ізраїль і силою вивозиш можна в Якутію , а можна і ще куди подалі.... гімна з якого коників треба ліпити в педерації вистарчить і для дітей і для поважного ерефівського славека....
budivelnik написав:Ну так здрисни звідси і не псуй повітря Твоїм дітям добре в Ізраїлі Тобі добре в педерації А нам добре без твоїх дітейц і тебе Це хоч зрозуміло.
Я тебе уже не один раз писал не использовать слово "мы". Ты на этом форуме и за его пределами представляешь только себя, и никого более. От того, что мой сын уехал, не стало никому лучше т.к. его оставшиеся в Киеве друзья и знакомые постоянно консультируются с ним по проблемам здоровья. Более того, он уже несколько раз прилетал для платных консультаций совсем небедных людей которые не смогли решить свои проблемы с киевскими врачами. Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева. Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.
budivelnik написав:А банити різних совкофілів і застявших в минулому столітті будуть тут постійно, бо нам не по дорозі ніз ОРДЛо ні з славеками московітами.
Плевал я на ваши баны, в т.ч. пожизненные, т.к. с этого форума уходят наиболее вменяемые и интересные люди, он становится просто неинтересным.
slavek написав:Я не собираюсь уезжать т.к. тоже пока востребован на стройках Киева. Можешь воспользоваться своим советом и вслед за миллионами своих земляков и родной сестрой свалить в ту же Польшу.Тогда, возможно, в Украине что-нибудь начнет меняться.
1 Є приказка Собака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною... Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці. 2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти... Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити. 3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
"По сути, российское общество согласилось обменять свои свободы и качество жизни на возможность гордиться иллюзорной мощью своего государства. Именно по этой причине в обществе нашли одобрение и поддержку месседжи российского руководства, не отвечающие современному этапу развития цивилизованного общества: "Россия напрямую управляется Богом"; Россия встала с колен"; "Для человечества это будет глобальная катастрофа… Зачем нам такой мир, если в нем не будет России?" и проч.", — подчеркивает эксперт.
slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Что значит "не украинец"? Я гражданин Украины с 1989г.Или если у меня национальность другая, то я должен заткнуться? И что сделал северный сосед по отношению к миллионам украинцев с российскими и украинскими паспортами что вы собрались применить ко мне?