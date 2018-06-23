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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 274275276277>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:02

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Мабуть у людей теж є своя система розпізнавання "свій-чужий".От чому коли був Майдан одні були за повстанців, інші-за Беркут?Тому що для одних повстанці-це "свої", а для інших "свої"-Беркут.І так майже завжди-поклик "наших б'ють" вирішує на чиїй стороні людина.Зараз одні на боці "сепараторів" і Росії, бо вони "свої", а інші на боці України, бо їх "свої"-патріоти України.І даремно намагатися "просвітити" людей,які за Росію-система "свій-чужий" не дасть їм стати на наш бік, у всякому разі щиро.Кажуть, що проросійських людей "зазомбували".Так, але не брехнею з телебачення, а підтвердженням їх системи "свій-чужий", в якій "свої"-це росіяни.Тобто. коли Росія почала масово створювати з України образ ворога цей образ співпав з їхнім образом "чужого".Ясно, що для таких людей "свої" не можуть бути поганими-поганими можуть бути тільки "чужі",тобто українці.Тобто проросійські люди народилися з російською системою розпізнавання "свій-чужий", в якій "свої"-це Росія, а "чужі"-це хто проти Росії.Цікаво, що Росія всіляко зміцнюючи систему "свій-чужий" серед росіян та проросійських людей всіляко знищувала цю систему у українців.І що ми маємо.Наш народ дезорієнтований настільки, що навіть ті, хто притримується націоналістичних поглядів, "стріляють в молоко".Люди не бачать ворога там, де він є-цим і пояснюється якась "нецілеспрямованість" нашого народу як щодо подій в Україні, так і окремих наших політиків-для одних вони "свої",для інших-"чужі"А от які вони насправді-люди не можуть твердо зрозуміти..Проросійсько налаштовані люди як собаки кидаються на все українське тому, що-"чуже".А українці спокійно розмовляють на російській мові,ведуть себе гуманно з тими хто прийшов знищити їх дім-Україну.І це тому, що не спрацьовує система "свій-чужий".Стільки років Росія збивала з толку систему "свій-чужий" українців розмовами про "братні народи"; про чортів в людській іпостасі-"бендеровців"; про "недоробленість" українців і сміхотворність української мови;про "хохлів", при народженні яких заплакав єврей;про те, що тільки Московське православ'я-істинна віра;що все саме велике та значуще народилося та відбувалося в Росії.Для чого Росії знищувати систему "свій-чужий" у українців?Хіба для того, щоб бачити Україну сильною і незалежною?Ясно що ні!І мені насправді жаль, що українці ніяк не можуть позбутися "толерантності" до ворога, який ненавидить їх і хоче знищити будь-яким способом.Бо саме в душах людей іде війна і результат її-життя або смерть України!
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:13

Перес де Куэльяр Ты можешь писать и говорить ,что угодно. Жизнь все расставит по своим местам. Украинцы получат,уже получили, такую страну которую они заслуживают - такую себе вторую Францию. Я как житель Крыма просто завидую вам, пьете какаву с чаем и слушаете Венскую оперу.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:22

ceba Ви можете не ТИкати ,чи "собача" культура не дозволяє? ,вимальовується ,такий собі, образ хамла недалекого.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:51

Перес де Куэльяр Обиделся. Если ты такой высококультурный индивидуум то не употребляй не нормативную лексику в своих опусах.
Скажи,ты считаешь церковный раскол на Украине нормальным явлением?
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 16:19

  ceba написав:Перес де Куэльяр Обиделся. Если ты такой высококультурный индивидуум то не употребляй не нормативную лексику в своих опусах.
Скажи,ты считаешь церковный раскол на Украине нормальным явлением?


Маленький экскурс в историю - РПЦ появилась именно из раскола.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:02

  Sommer написав:
  ceba написав: Скажи,ты считаешь церковный раскол на Украине нормальным явлением?
Маленький экскурс в историю - РПЦ появилась именно из раскола.
Продовження екскурсу в історію - і була в розколі( не канонічною) 147 років...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:41

Спасибо, Невзорову, я теперь тоже знаю кусочек настоящей истории, которую не рассказывали в совковых школах и о которой на россии помалкивают:ЗображенняИ.К.Айвазовский. Раздача продовольствия. 1892 г.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:31

  Sommer написав:
  ceba написав:Перес де Куэльяр Обиделся. Если ты такой высококультурный индивидуум то не употребляй не нормативную лексику в своих опусах.
Скажи,ты считаешь церковный раскол на Украине нормальным явлением?


Маленький экскурс в историю - РПЦ появилась именно из раскола.
Вполне может быть. Только не нужно путать два явления между которыми лежат более пяти столетий. Автокефалия Московского патриархата была следствием Флорентийской унии. Не Московский патриархат отделился от Константинопольского патриархата, а Константинопольский патриархат предал православие в угоду католицизму.
Современные реалии же таковы - не смотря на санкции ,Таврическая ТЭС сегодня выдала первые мегаватты. Пока украинское правительство ведет невнятную политику по остаточному прощавай, агрессор тихой сапой делает свое скорбное дело.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 16:52

  ceba написав:
  Sommer написав:
  ceba написав:Перес де Куэльяр Обиделся. Если ты такой высококультурный индивидуум то не употребляй не нормативную лексику в своих опусах.
Скажи,ты считаешь церковный раскол на Украине нормальным явлением?


Маленький экскурс в историю - РПЦ появилась именно из раскола.
Вполне может быть. Только не нужно путать два явления между которыми лежат более пяти столетий. Автокефалия Московского патриархата была следствием Флорентийской унии. Не Московский патриархат отделился от Константинопольского патриархата, а Константинопольский патриархат предал православие в угоду католицизму.


А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:01

  Sommer написав:А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.


Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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