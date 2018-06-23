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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:08
Shram написав: Sommer написав:
А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.
Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?
Ваша контора живее всех живых.
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otg
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:25
Shram написав: Sommer написав:
А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.
Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?
Кто бы говорил, люди у которых на территории концлагеря для геев обещают? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Сер 27 чер, 2018 17:28
Sommer Не знаю кто тебе концлагеря для геев обещает.
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ceba
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