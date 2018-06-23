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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:08

  Shram написав:
  Sommer написав:А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.


Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?

Ваша контора живее всех живых. :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:25

  Shram написав:
  Sommer написав:А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.


Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?


Кто бы говорил, люди у которых на территории концлагеря для геев обещают? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:28

Sommer Не знаю кто тебе концлагеря для геев обещает.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:11

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:...КГБ сгинуло вместе с СССР
Да, ладно.
Вывеску сменили - значит сгинули? Что кгб, что ссср...
vladvlas
 
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