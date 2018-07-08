|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:08
Shram написав: Sommer написав:
А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.
Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?
Ваша контора живее всех живых.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1962
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:25
Shram написав: Sommer написав:
А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.
Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?
Кто бы говорил, люди у которых на территории концлагеря для геев обещают? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2270
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 353 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 17:28
Sommer Не знаю кто тебе концлагеря для геев обещает.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2846
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:11
Shram написав:
...КГБ сгинуло вместе с СССР
Да, ладно.
Вывеску сменили - значит сгинули? Что кгб, что ссср...
-
vladvlas
-
-
- Повідомлень: 445
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:47
Похоже на то,что весь прогрессивный западный мир с Украиной и остаточнэ прощавай не за горами. Минэкономики Германии заявило о получении от США предварительных гарантий о том, что их санкции пока не будут распространены на газопроводы с российским участием. Одним из таких газопроводов является проектируемый сейчас «Северный поток-2».
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 2846
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 12:58
Перес де Куэльяр написав:slavek
Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4892
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:02
budivelnik написав:
1 Є приказкаСобака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною...
Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.
2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти...
Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити.
3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
1) Ты работодатель максимум для пары продавщиц в твоем зажопье, т.е. мелкий торгаш
2) Вот только европа не ждет эти 40 млн
3) В Европу поехала твоя сестра и еще твои тысячи соседей. Я туда вовсе не собираюсь.
back in USSR
-
slavek
-
-
- Повідомлень: 4892
- З нами з: 16.08.09
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 863 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:19
slavek написав: Перес де Куэльяр написав:slavek
Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Так питання не в націанальності ( яке так майстерно пробують підсунути пуйлофіли)
Питання в світогляді
Європа і диктатура(авторитаризм) - це різний світогляд
Ті хто сьогодні з зброєю в руках стоять на кордоні ОРДЛО не залежно від національності відстоюють свої права на зібрання/демократії.
Сторонники різних там захарченків і путін ввєді.... тобто представники русскаго міра ( тобто представники течії яка вважає що все зробить правильний лідер , а їх справа просто коритись рішенням цього лідера) відстоюють азіатський авторитаризм...
От і все, жодних національностей.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19423
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:25
slavek написав: budivelnik написав:
1 Є приказкаСобака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною...
Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.
2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти...
Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити.
3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
1) Ты работодатель максимум для пары продавщиц в твоем зажопье, т.е. мелкий торгаш
70% Європи складається з мілких , то й не дивно що я підтримую рух туди , де 70% живуть добре, а пуйлофіли пруть в ОРДЛО
slavek написав:
2) Вот только европа не ждет эти 40 млн
А нам не треба щоб нас там чекали
Ми самі перетворюєм свої міста в Європу
slavek написав:
3) В Европу поехала твоя сестра и еще твои тысячи соседей. Я туда вовсе не собираюсь.
Зараз в Європі не тисячі, а мільйони і то що якийсь старий .... який тявкає на державу в якій живе і годується думає по своєму...
Так це його правао маразматика.який вижив з розуму.
Розумний поїхавби або в педерацію про яку мріє
Або в Ізраїль куди відправив дітей...
А в сьогоднішній вільній Україні жити там де не хочеш... може тільки людина з зомбоящиком замість мозку.
Бандюкович з Азіровим чи Олійником не хотіли жити в Україні бо їм противний Європейський вибір українців - здриснули в педерацію
А ти чого в нас затримався?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19423
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 1848 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лип, 2018 13:31
slavek написав: Перес де Куэльяр написав:slavek
Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1630
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 567 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|