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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 275276277278>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:08

  Shram написав:
  Sommer написав:А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.


Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?

Ваша контора живее всех живых. :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:25

  Shram написав:
  Sommer написав:А сейчас РПЦ предала православие в угоду кгбизму.


Вы немного эпохой ошиблись, КГБ сгинуло вместе с СССР 26 лет назад.
Завязли в прошлом?


Кто бы говорил, люди у которых на территории концлагеря для геев обещают? Ну-ну.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:28

Sommer Не знаю кто тебе концлагеря для геев обещает.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:11

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Shram написав:...КГБ сгинуло вместе с СССР
Да, ладно.
Вывеску сменили - значит сгинули? Что кгб, что ссср...
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:47

Похоже на то,что весь прогрессивный западный мир с Украиной и остаточнэ прощавай не за горами. Минэкономики Германии заявило о получении от США предварительных гарантий о том, что их санкции пока не будут распространены на газопроводы с российским участием. Одним из таких газопроводов является проектируемый сейчас «Северный поток-2».
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 12:58

  Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.


Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:02

  budivelnik написав:1 Є приказка
Собака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною...
Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.
2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти...
Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити.
3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.


1) Ты работодатель максимум для пары продавщиц в твоем зажопье, т.е. мелкий торгаш
2) Вот только европа не ждет эти 40 млн
3) В Европу поехала твоя сестра и еще твои тысячи соседей. Я туда вовсе не собираюсь.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:19

  slavek написав:
  Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.
Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Так питання не в націанальності ( яке так майстерно пробують підсунути пуйлофіли)
Питання в світогляді
Європа і диктатура(авторитаризм) - це різний світогляд
Ті хто сьогодні з зброєю в руках стоять на кордоні ОРДЛО не залежно від національності відстоюють свої права на зібрання/демократії.
Сторонники різних там захарченків і путін ввєді.... тобто представники русскаго міра ( тобто представники течії яка вважає що все зробить правильний лідер , а їх справа просто коритись рішенням цього лідера) відстоюють азіатський авторитаризм...
От і все, жодних національностей.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:25

  slavek написав:
  budivelnik написав:1 Є приказка
Собака яка тявкає на того хто її годує - ризикує залишитись голодною...
Таким чином отримуючи дохід в Україні і тявкаючи на Українців - ти ризикуєш померти від інсульту... Бо нас багато - а тявкаючих одиниці.
2 Шкода старих маразматиків які не можуть зрозуміти...
Я і ще 40 млн українців цілою країною йдуть в Європу, а тому старі пердуни звичайно можуть трошки затормозити наш рух за рахунок піску який з них сиплеться , але тільки затормозити.
3 Ще більш шкода тих дебілоїдів , які отримуючи роботу тут , роблять все щоб її втратити, тим більше , що після того як втратять їм прийдеться їхати до дітей... в ту ж саму Європу, а там їх інсульт прихопить на раз /два , як тільки вони побачать проти чого вони тявкали.
1) Ты работодатель максимум для пары продавщиц в твоем зажопье, т.е. мелкий торгаш
70% Європи складається з мілких , то й не дивно що я підтримую рух туди , де 70% живуть добре, а пуйлофіли пруть в ОРДЛО
  slavek написав:2) Вот только европа не ждет эти 40 млн
А нам не треба щоб нас там чекали
Ми самі перетворюєм свої міста в Європу
  slavek написав:3) В Европу поехала твоя сестра и еще твои тысячи соседей. Я туда вовсе не собираюсь.
Зараз в Європі не тисячі, а мільйони і то що якийсь старий .... який тявкає на державу в якій живе і годується думає по своєму...
Так це його правао маразматика.який вижив з розуму.
Розумний поїхавби або в педерацію про яку мріє
Або в Ізраїль куди відправив дітей...
А в сьогоднішній вільній Україні жити там де не хочеш... може тільки людина з зомбоящиком замість мозку.
Бандюкович з Азіровим чи Олійником не хотіли жити в Україні бо їм противний Європейський вибір українців - здриснули в педерацію
А ти чого в нас затримався?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:31

  slavek написав:
  Перес де Куэльяр написав:slavek Послухайте,якщо ви не украінець ,то не вказуйте як украінцям жити ,та будувати краіну .Працюйте мовчки і все у вас буде добре ,не подобається Украіна ,то ідьте в інше місце ,там де вам комфортніше,бо совкодр.черам ,та любителям "сруського міра" ми поки толерантно затикаємо роти ,хоча діяти треба вже давно радикальніше ,наприклад ,як ворожий сусід з півночі.


Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?
Перес де Куэльяр
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