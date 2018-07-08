В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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slavek написав: Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Перес де Куэльяр написав:Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?
Что такое "закон" и "европейский вектор"? Основной закон государства Украина ее Конституция. Где там говорится про какой-то "европейский вектор"?
slavek написав: Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Перес де Куэльяр написав:Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?
Что такое "закон" и "европейский вектор"? Основной закон государства Украина ее Конституция. Где там говорится про какой-то "европейский вектор"?
Євроінтеграція є головним та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, що закріплений у Законі України “Про основи національної безпеки України” та Постанові Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України”. Різні аспекти євроінтеграції України розглядалися в працях таких вчених: Тодоров І. Я., Богун Н.А., Липа Ю.В., Якемчук Р.К., Круглашов А.М. та інші. ... Побудова справжньої Європи в Україні – це є шлях досягнення європейської спільноти. Якщо в Україні вистачить сил його з гідністю пройти, то вона реалізує свою перепустку в європейське співтовариство, стане повноправним членом європейської родини народів
budivelnik написав:А нам не треба щоб нас там чекали Ми самі перетворюєм свої міста в Європу
Зачем тогда ваш любимый президент и его апологеты везде кричат о НАТО и ЕС?
budivelnik написав:Зараз в Європі не тисячі, а мільйони
Нашел чем гордиться
budivelnik написав:і то що якийсь старий .... який тявкає на державу в якій живе і годується
Я не годуюсь, зарабатываю своими знаниями там где вас бы и близко не взяли
budivelnik написав:думає по своєму... Так це його правао маразматика.який вижив з розуму.
И почему в очередной раз модератор не видит очевидного хамства?
budivelnik написав:Розумний поїхавби або в педерацію про яку мріє Або в Ізраїль куди відправив дітей... А в сьогоднішній вільній Україні жити там де не хочеш... може тільки людина з зомбоящиком замість мозку. Бандюкович з Азіровим чи Олійником не хотіли жити в Україні бо їм противний Європейський вибір українців - здриснули в педерацію А ти чого в нас затримався?
Я живу в Киеве, а не у вас в Львовской области области из которой, как ты правильно заметил, сдрыснули миллионы твоих земляков, причем в последние 4 года при самой европейской и самой демократической власти пошел просто девятый вал этих "патриотов"
Востаннє редагувалось slavek в Вів 10 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.