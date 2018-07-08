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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 276277278279>
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 13:38

  slavek написав: Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг


  Перес де Куэльяр написав:Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?


Что такое "закон" и "европейский вектор"?
Основной закон государства Украина ее Конституция. Где там говорится про какой-то "европейский вектор"?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 14:46

  slavek написав:
  slavek написав: Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг


  Перес де Куэльяр написав:Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?


Что такое "закон" и "европейский вектор"?
Основной закон государства Украина ее Конституция. Где там говорится про какой-то "европейский вектор"?
Євроінтеграція є головним та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, що закріплений у Законі України “Про основи національної безпеки України” та Постанові Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України”. Різні аспекти євроінтеграції України розглядалися в працях таких вчених: Тодоров І. Я., Богун Н.А., Липа Ю.В., Якемчук Р.К., Круглашов А.М. та інші. ... Побудова справжньої Європи в Україні – це є шлях досягнення європейської спільноти. Якщо в Україні вистачить сил його з гідністю пройти, то вона реалізує свою перепустку в європейське співтовариство, стане повноправним членом європейської родини народів
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:22

slavek Не виправдовуйтесь і досить нести ахінею.Або живіть по законодавству України ,або заткніть рота і не пишіть дурниці.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:23

  budivelnik написав:70% Європи складається з мілких , то й не дивно що я підтримую рух туди , де 70% живуть добре, а пуйлофіли пруть в ОРДЛО


https://112.ua/mnenie/mozhet-li-malyy-i ... 22890.html

  budivelnik написав:А нам не треба щоб нас там чекали
Ми самі перетворюєм свої міста в Європу


Зачем тогда ваш любимый президент и его апологеты везде кричат о НАТО и ЕС?

  budivelnik написав:Зараз в Європі не тисячі, а мільйони

Нашел чем гордиться

  budivelnik написав:і то що якийсь старий .... який тявкає на державу в якій живе і годується

Я не годуюсь, зарабатываю своими знаниями там где вас бы и близко не взяли


  budivelnik написав:думає по своєму...
Так це його правао маразматика.який вижив з розуму.


И почему в очередной раз модератор не видит очевидного хамства?

  budivelnik написав:Розумний поїхавби або в педерацію про яку мріє
Або в Ізраїль куди відправив дітей...
А в сьогоднішній вільній Україні жити там де не хочеш... може тільки людина з зомбоящиком замість мозку.
Бандюкович з Азіровим чи Олійником не хотіли жити в Україні бо їм противний Європейський вибір українців - здриснули в педерацію
А ти чого в нас затримався?


Я живу в Киеве, а не у вас в Львовской области области из которой, как ты правильно заметил, сдрыснули миллионы твоих земляков, причем в последние 4 года при самой европейской и самой демократической власти пошел просто девятый вал этих "патриотов"
Востаннє редагувалось slavek в Вів 10 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:25

  Перес де Куэльяр написав:slavek Не виправдовуйтесь і досить нести ахінею.Або живіть по законодавству України ,або заткніть рота і не пишіть дурниці.


Так где в Конституции Украины написано о евроинтеграции?
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:53

Удивительно здравый взгляд на текущую ситуацию украинского автора
Не популизмом единым: как вернуть Крым и Донбасс
https://inosmi.ru/social/20180710/242714545.html
Мы в конфликте с огромным могучим государством, которое можем одолеть только терпением, хитростью и десятками лет труда.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:04

  Волгарь написав:Удивительно здравый взгляд на текущую ситуацию украинского автора
Не популизмом единым: как вернуть Крым и Донбасс
https://inosmi.ru/social/20180710/242714545.html
Мы в конфликте с огромным могучим государством, которое можем одолеть только терпением, хитростью и десятками лет труда.
И в чем там здравый смысл? Украина прежде всего в конфликте сама с собой. Как говорил один мудрый ,если вы меняете веру, переименовываете города, улицы, переписываете историю,сносите памятники не вами построенные, то государство вы пытаетесь создать не на своей земле.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:28

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  slavek написав:т.к. с этого форума уходят наиболее вменяемые и интересные люди, он становится просто неинтересным.


Себе не відносите до "вменяемых и интересных"? Чи це як в анекдоті про англійця та єврея:
"Англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит."
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:35

  Ой+ написав:Себе не відносите до "вменяемых и интересных"?


Нет, я здесь не самоутверждаться пришел.

  Ой+ написав: Чи це як в анекдоті про англійця та єврея:
"Англичанин уходит и не прощается, а еврей прощается и не уходит."


Не помню когда заявлял о своем уходе - вы меня с кем-то перепутали.
Когда решу уйти с этого форума непременно объявлю чтобы такие как вы прочли.
Хотя, возможно, забанят раньше.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:53

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Как говорил один мудрый ,если вы меняете веру, переименовываете города, улицы, переписываете историю,сносите памятники не вами построенные, то государство вы пытаетесь создать не на своей земле.


Точно описали ситуацію в окупованому Криму:
Пам'ятник гетьману Сагайдачному демонтували в Севастополі за рішенням в.о. губернатора Сергія Меняйла https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... aidachnomu

Чубаров: Окупанти руйнують Ханський палац у Бахчисараї https://zik.ua/news/2017/11/02/yak_okup ... to_1198437

Хоча історія повторюється навіть щодо "сакральних" місць:
На час приєднання Криму до Російської імперії (1783) стан покинутого міста був більш ніж задовільним. За свідченням сучасників, у багатьох будинках ще можна було побачити навіть дерев'яні двері та перекриття! Фатальним для древнього міста стало заснування нової військово-морської бази Чорноморського флоту. Для будівництва Ахтіару, який з 1826 року стали називати Севастополем, потрібно було каміння. Дуже багато каменю. Чи не всі старі будинки й укріплення Севастополя зведено саме з херсонеських будматеріалів. З тим, що не змогли зробити татари, турки та час, цілком упоралися росіяни. Саме вони й доконали “духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства”. http://ridna.ua/2014/12/trishky-sakraln ... vrijskoho/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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