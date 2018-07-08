В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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slavek написав: Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Перес де Куэльяр написав:Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?
Что такое "закон" и "европейский вектор"? Основной закон государства Украина ее Конституция. Где там говорится про какой-то "европейский вектор"?
slavek написав: Это называется "Украина для украинцев" - вполне нацистский лозунг
Перес де Куэльяр написав:Ні ,це називається так : не вказуй, як нам жити і куди рухатись Украіні ,бо Ваші думки, як меньшості , неспівпадають з Державною політикою ,яка прописана в Законі ,і вектор руху краіни , та розвиток іі- незмінний,тобто європейський .Крапка.Так що можете верещати скільки завгодно і нав"язування якихось своіх совкових ідей - це марне витрачання часу.Доречі ,Вас ще не пресують "нацисти" в лапках?
Что такое "закон" и "европейский вектор"? Основной закон государства Украина ее Конституция. Где там говорится про какой-то "европейский вектор"?
Євроінтеграція є головним та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України, що закріплений у Законі України “Про основи національної безпеки України” та Постанові Верховної Ради України “Про основні напрями зовнішньої політики України”. Різні аспекти євроінтеграції України розглядалися в працях таких вчених: Тодоров І. Я., Богун Н.А., Липа Ю.В., Якемчук Р.К., Круглашов А.М. та інші. ... Побудова справжньої Європи в Україні – це є шлях досягнення європейської спільноти. Якщо в Україні вистачить сил його з гідністю пройти, то вона реалізує свою перепустку в європейське співтовариство, стане повноправним членом європейської родини народів
budivelnik написав:А нам не треба щоб нас там чекали Ми самі перетворюєм свої міста в Європу
Зачем тогда ваш любимый президент и его апологеты везде кричат о НАТО и ЕС?
budivelnik написав:Зараз в Європі не тисячі, а мільйони
Нашел чем гордиться
budivelnik написав:і то що якийсь старий .... який тявкає на державу в якій живе і годується
Я не годуюсь, зарабатываю своими знаниями там где вас бы и близко не взяли
budivelnik написав:думає по своєму... Так це його правао маразматика.який вижив з розуму.
И почему в очередной раз модератор не видит очевидного хамства?
budivelnik написав:Розумний поїхавби або в педерацію про яку мріє Або в Ізраїль куди відправив дітей... А в сьогоднішній вільній Україні жити там де не хочеш... може тільки людина з зомбоящиком замість мозку. Бандюкович з Азіровим чи Олійником не хотіли жити в Україні бо їм противний Європейський вибір українців - здриснули в педерацію А ти чого в нас затримався?
Я живу в Киеве, а не у вас в Львовской области области из которой, как ты правильно заметил, сдрыснули миллионы твоих земляков, причем в последние 4 года при самой европейской и самой демократической власти пошел просто девятый вал этих "патриотов"
Востаннє редагувалось slavek в Вів 10 лип, 2018 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Мы в конфликте с огромным могучим государством, которое можем одолеть только терпением, хитростью и десятками лет труда.
И в чем там здравый смысл? Украина прежде всего в конфликте сама с собой. Как говорил один мудрый ,если вы меняете веру, переименовываете города, улицы, переписываете историю,сносите памятники не вами построенные, то государство вы пытаетесь создать не на своей земле.
ceba написав:Как говорил один мудрый ,если вы меняете веру, переименовываете города, улицы, переписываете историю,сносите памятники не вами построенные, то государство вы пытаетесь создать не на своей земле.
Хоча історія повторюється навіть щодо "сакральних" місць:
На час приєднання Криму до Російської імперії (1783) стан покинутого міста був більш ніж задовільним. За свідченням сучасників, у багатьох будинках ще можна було побачити навіть дерев'яні двері та перекриття! Фатальним для древнього міста стало заснування нової військово-морської бази Чорноморського флоту. Для будівництва Ахтіару, який з 1826 року стали називати Севастополем, потрібно було каміння. Дуже багато каменю. Чи не всі старі будинки й укріплення Севастополя зведено саме з херсонеських будматеріалів. З тим, що не змогли зробити татари, турки та час, цілком упоралися росіяни. Саме вони й доконали “духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства”. http://ridna.ua/2014/12/trishky-sakraln ... vrijskoho/