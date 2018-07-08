В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Как говорил один мудрый ,если вы меняете веру, переименовываете города, улицы, переписываете историю,сносите памятники не вами построенные, то государство вы пытаетесь создать не на своей земле.
Хоча історія повторюється навіть щодо "сакральних" місць:
На час приєднання Криму до Російської імперії (1783) стан покинутого міста був більш ніж задовільним. За свідченням сучасників, у багатьох будинках ще можна було побачити навіть дерев'яні двері та перекриття! Фатальним для древнього міста стало заснування нової військово-морської бази Чорноморського флоту. Для будівництва Ахтіару, який з 1826 року стали називати Севастополем, потрібно було каміння. Дуже багато каменю. Чи не всі старі будинки й укріплення Севастополя зведено саме з херсонеських будматеріалів. З тим, що не змогли зробити татари, турки та час, цілком упоралися росіяни. Саме вони й доконали “духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства”. http://ridna.ua/2014/12/trishky-sakraln ... vrijskoho/
Так это же совсем другое дело!(c)
Тем более, что "духовный исток" в Херсонесе все равно выдуман. В противовес Киеву, кстати.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...