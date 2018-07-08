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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 276277278279
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 19:19

  Ой+ написав:
  ceba написав:Как говорил один мудрый ,если вы меняете веру, переименовываете города, улицы, переписываете историю,сносите памятники не вами построенные, то государство вы пытаетесь создать не на своей земле.


Точно описали ситуацію в окупованому Криму:
Пам'ятник гетьману Сагайдачному демонтували в Севастополі за рішенням в.о. губернатора Сергія Меняйла https://ua.korrespondent.net/ukraine/po ... aidachnomu

Чубаров: Окупанти руйнують Ханський палац у Бахчисараї https://zik.ua/news/2017/11/02/yak_okup ... to_1198437

Хоча історія повторюється навіть щодо "сакральних" місць:
На час приєднання Криму до Російської імперії (1783) стан покинутого міста був більш ніж задовільним. За свідченням сучасників, у багатьох будинках ще можна було побачити навіть дерев'яні двері та перекриття! Фатальним для древнього міста стало заснування нової військово-морської бази Чорноморського флоту. Для будівництва Ахтіару, який з 1826 року стали називати Севастополем, потрібно було каміння. Дуже багато каменю. Чи не всі старі будинки й укріплення Севастополя зведено саме з херсонеських будматеріалів. З тим, що не змогли зробити татари, турки та час, цілком упоралися росіяни. Саме вони й доконали “духовный исток формирования многоликой, но монолитной русской нации и централизованного Российского государства”. http://ridna.ua/2014/12/trishky-sakraln ... vrijskoho/


Так это же совсем другое дело!(c)

Тем более, что "духовный исток" в Херсонесе все равно выдуман. В противовес Киеву, кстати.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 06:24

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Удивительно здравый взгляд на текущую ситуацию украинского автора
Не популизмом единым: как вернуть Крым и Донбасс


Подібні погляди до поглядів письменника-фантаста Яна Михайловича Валетова, які викладені в
https://gazeta.ua/blog/50482/zabudte-pr ... ozvalitsya
Росія нікуди не зникне. Не розориться і не розвалиться (при нашому житті, так точно!).
має чимало людей. І вони вільно і неодноразово викладають свою думку.
Але впродовж десятиріч всяке може статися з усіма. І тенденції такі, що багатонаціональні імперії, але з місцями компактного проживання окремих націй, порозвалювались. Демографія і все таке за 1-2 покоління все змінить, так що не відкидаю розвалу і військових конфліктів на 1/8 суші.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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